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بريطانيا تحذر الاتحاد الأوروبي بسبب لقاحات كورونا

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بريطانيا تحذر الاتحاد الأوروبي بسبب لقاحات كورونا

مفوض الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي يرد

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دبي - العربية.نت

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قال وزير دفاع المملكة المتحدة، بن والاس، لشبكة سكاي نيوز يوم الأحد، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي احترام عقود اللقاحات الخاصة به حتى مع بدء التشغيل البطيء الذي يضغط على الحكومات هناك.

وأضاف والاس: "اللجنة تعلم في أعماقها أن هذا سكون له نتائج عكسية. إنهم يتعرضون لضغوط سياسية هائلة في المفوضية الأوروبية. من شأنه أن يضر بعلاقات الاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي إذا ما تراجعت عن هذه العقود".

يأتي ذلك مع ارتفاع حالات التطعيمات في المملكة المتحدة إلى نصف سكانها البالغين تقريباً، بينما تلقى أقل من واحد من كل 10 في الاتحاد الأوروبي حقنة واحدة على الأقل. أثار هذا التناقض القلق بشأن التوريد والتطعيمات القومية.

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بدوره قال مفوض الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، ميريد ماكجينيس، لشبكة "بي بي سي" إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن مسألة وقف صادرات اللقاح إلى المملكة المتحدة، وأن أولوية الاتحاد الأوروبي هي معالجة مخاوف مواطنيها، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وقال ماكجينيس: "لدى كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقود مع شركة أسترازينيكا"، ما أفهمه هو أن الشركة تزود المملكة المتحدة، ولكن ليس الاتحاد الأوروبي.

ألمحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير، في وقت سابق إلى استخدام الاتحاد الأوروبي لحقوقه القانونية في منع صادرات اللقاحات التي يحتاجها شعبه خارج الكتلة، في إشارة إلى قطع محتمل لإمدادات اللقاح إلى المملكة المتحدة.

استخدم والاس أيضاً نبرة حذرة بشأن احتمال أن يتمكن البريطانيون من الذهاب في إجازات خارجية هذا الصيف، قائلاً إن حكومة المملكة المتحدة حذرة من اجتذاب سلالات جديدة من فيروس كورونا. كما أشار إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في بعض الدول الأوروبية.

ولفت والاس إلى أنه: "من المستبعد للغاية أن نتمكن من الذهاب في إجازات خارجية في مايو. ولن أخمن مرة أخرى ماذا سيحدث بعد يونيو".

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