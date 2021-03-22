.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا

علي بابا
شركة علي بابا
اقتصاد الصين

عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا

788.4 مليون تسوقوا من خلاله العام الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تجاوز تطبيق التجارة الإلكترونية بيندودو Pinduoduo، عملاق التجارة الصيني علي بابا، بعد أن كشف عن أعداد المتسوقين عبر موقعه على الإنترنت بلغ 788.4 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 779 مليون مستخدم كشفت عنها "علي بابا".

فيما لا تزال الشركة المؤسسة قبل 5 سنوات فقط، بعيدة بصورة كبيرة عن منافسة "علي بابا" من حيث الأرباح المحققة العام الماضي والتي بلغت 9.1 مليار دولار، مقابل 72 مليار دولار لـ "علي بابا"، إلا أنها نمت بنحو 100% عن عام 2019.

بدوره قال مؤسس "بيندودو"، كولين هوانغ، في احتفال الشركة بعيدها الخامس في أكتوبر الماضي للموظفين: "لقد أنتجنا معاً معجزة صغيرة". "لقد غيرنا التجارة الإلكترونية الصينية وحتى هيكل الإنترنت الصيني"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تعرف على أكبر طرح لشركة آسيوية في نيويورك منذ إدارج علي بابا شركات وول ستريت تعرف على أكبر طرح لشركة آسيوية في نيويورك منذ إدارج علي بابا

قدمت "بيندودو" نفسها للسوق الصيني كمزيج من التسوق والترفيه، عبر ما يعرف بالتجارة الإلكترونية الاجتماعية، وهي تجسيد جديد للاستهلاك عبر الإنترنت يجمع بين التسوق ووسائل التواصل الاجتماعي ويحول التسوق بشكل فعال في لعبة.

كما اعتمدت الشركة على بناء نظام أساسي مصمم لتقديم المكافئ الرقمي للنزهة عبر مركز تجاري، يتصفح المستخدمون عادةً دون الحاجة إلى شراء معين في الاعتبار.

إحدى النتائج الناجحة هي لعبة "Duoduo Orchard"، حيث يقوم اللاعبون بتربية أشجار الفاكهة الافتراضية لكسب قسائم تسوق وجوائز ملموسة مثل علب المانجو والشهرة من الأصدقاء.

وتأتي الألعاب كوسيلة لبناء عادات المستهلك، مع إبقائهم لأكبر وقت على منصتها، ما يقلل فرص المنافسين ويرفع فرصها لعقد الصفقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

وول ستريت جورنال تنشر تقريراً يهاجم سياسة بايدن مع الصين وروسيا
وول ستريت جورنال تنشر تقريراً يهاجم سياسة بايدن مع الصين وروسيا

اكتشف المزيد