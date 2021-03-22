عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا

تجاوز تطبيق التجارة الإلكترونية بيندودو Pinduoduo، عملاق التجارة الصيني علي بابا، بعد أن كشف عن أعداد المتسوقين عبر موقعه على الإنترنت بلغ 788.4 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 779 مليون مستخدم كشفت عنها "علي بابا".

فيما لا تزال الشركة المؤسسة قبل 5 سنوات فقط، بعيدة بصورة كبيرة عن منافسة "علي بابا" من حيث الأرباح المحققة العام الماضي والتي بلغت 9.1 مليار دولار، مقابل 72 مليار دولار لـ "علي بابا"، إلا أنها نمت بنحو 100% عن عام 2019.

بدوره قال مؤسس "بيندودو"، كولين هوانغ، في احتفال الشركة بعيدها الخامس في أكتوبر الماضي للموظفين: "لقد أنتجنا معاً معجزة صغيرة". "لقد غيرنا التجارة الإلكترونية الصينية وحتى هيكل الإنترنت الصيني"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قدمت "بيندودو" نفسها للسوق الصيني كمزيج من التسوق والترفيه، عبر ما يعرف بالتجارة الإلكترونية الاجتماعية، وهي تجسيد جديد للاستهلاك عبر الإنترنت يجمع بين التسوق ووسائل التواصل الاجتماعي ويحول التسوق بشكل فعال في لعبة.

كما اعتمدت الشركة على بناء نظام أساسي مصمم لتقديم المكافئ الرقمي للنزهة عبر مركز تجاري، يتصفح المستخدمون عادةً دون الحاجة إلى شراء معين في الاعتبار.

إحدى النتائج الناجحة هي لعبة "Duoduo Orchard"، حيث يقوم اللاعبون بتربية أشجار الفاكهة الافتراضية لكسب قسائم تسوق وجوائز ملموسة مثل علب المانجو والشهرة من الأصدقاء.

وتأتي الألعاب كوسيلة لبناء عادات المستهلك، مع إبقائهم لأكبر وقت على منصتها، ما يقلل فرص المنافسين ويرفع فرصها لعقد الصفقات.