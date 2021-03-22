محلل: سعر بيتكوين سيصل 300 ألف دولار قبل الانفجار المدمر

توقع الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لبورصة التشفير "BTCC"، بوبي لي، أن ترتفع عملة بيتكوين إلى مستوى 300 ألف دولار في السوق الصاعدة الحالية بناءً على أنماطها التاريخية.

ومع ذلك، حذر من أن الفقاعة ستنفجر بعد أن تبلغ ذروتها وأن العملة المشفرة قد تشهد انخفاضات لسنوات.

قال لي: "تأتي دورات السوق الصاعدة للـ بيتكوين كل 4 سنوات، وهذه دورة كبيرة". "أعتقد أنه قد يرتفع حقاً إلى أكثر من 100000 دولار هذا الصيف"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأشار إلى دورتين صاعدتين خلال السنوات الثمان الماضية، والتي كانت آخرها في عام 2017 عندما ارتفع سعر بيتكوين إلى ما يقرب من 20000 دولار بحلول العام من حوالي 1000 دولار في وقت سابق من ذلك العام.

ومع دخول بيتكوين عام 2021 بحوالي 30 ألف دولار، قال لي إن "حتى قيمة 10 أضعاف فقط من ذلك" سترفع سعر العملة المشفرة إلى 300 ألف دولار. وأوضح أنه غير متأكد مما إذا كان التاريخ سيعيد نفسه.

حققت بيتكوين نجاحاً كبيراً في عام 2021 حتى الآن، حيث حطمت العملة المشفرة مستويات قياسية متعددة هذا العام، وتجاوزت مستوى 60،000 دولار في وقت سابق من شهر مارس. تم تداولها في آخر مرة عند 57،660.24 دولاراً، وفقاً لبيانات من "Coin Metrics".

ومع ذلك، يحذر لي من أن "شتاء بيتكوين" الذي قد يستمر لسنوات قد يضرب العملة المشفرة بعد اندفاعها الصعودي.

قال: "يمكن أن تنخفض قليلاً وذلك عندما تنفجر الفقاعة". "في صناعة تشفير بيتكوين، نسميها" شتاء بيتكوين "ويمكن أن تستمر من عامين إلى ثلاثة أعوام".

وأكد على أنه يجب أن يدرك المستثمرون أن قيمة بيتكوين يمكن أن تنخفض بنسبة 80% إلى 90% من قيمتها من أعلى مستوياتها على الإطلاق.