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"أمان" للعربية: إعادة هيكلة الاستثمارات سبب رئيسي في مضاعفة الأرباح

سوق دبي

"أمان" للعربية: إعادة هيكلة الاستثمارات سبب رئيسي في مضاعفة الأرباح

 خسائرها المتراكمة تمثل 39% من رأس المال

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان"، صالح الهاشمي إن السبب الرئيسي في تحسن أرباح الشركة العام الماضي هو إعادة هيكلة الاستثمارات التي قامت بها الشركة.

وأضاف في لقائه مع العربية أن الشركة قامت بعمل تغيرات في استراتيجية الاكتتابات واستراتيجية التأمين وهو السبب الرئيسي في مضاعفة الأرباح.

واستبعد في الوقت ذاته أن يكون تراجع المطالبات من الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأرباح.

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وتضاعفت أرباح الشركة العام الماضي بنسبة 117% مقارنة مع عام 2019 لتبلغ 19 مليون درهم.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمرة الأولى منذ عشر سنوات على المساهمين من خلال توزيع أرباح بنسبة 6% على المساهمين عن عام 2020.

من جهة أخرى، أفصحت "أمان" لسوق دبي المالي أن الخسائر المتراكمة لديها بلغت 88 مليون درهم، تمثل 39% من رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة أن الأسباب الرئيسية لتفاقم الخسائر، هي بسبب الأثر السلبي للشركات التابعة عن السنوات الأخيرة، وتكوين الاحتياطيات والمخصصات للامتثال للمتطلبات التنظيمية عن السنوات السابقة.

وفي هذا السياق قال الهاشمي للعربية إنه منذ بدء العمل باستراتيجية الشركة الجديدة قبل 6 أشهر، شهدت الخسائر المتراكمة تراجعا بنسبة 12%.

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