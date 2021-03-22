طرح ديليفرو المدعومة من أمازون يسعى لـ 12 مليار دولار

تسعى شركة توصيل الطعام البريطانية ديليفرو Deliveroo للحصول على تقييم يصل إلى 8.8 مليار جنيه إسترليني (12.2 مليار دولار) في طرحها العام الأولي القادم في لندن.

حددت الشركة، التي تدعمها أمازون، نطاقاً سعرياً يتراوح بين 3.90 و4.60 جنيه إسترليني للسهم للاكتتاب العام الأولي، مما يعني أن القيمة السوقية المقدرة تتراوح بين 7.6 مليار جنيه إسترليني و8.8 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي الاكتتاب العام لشركة ديليفرو كأحد أكبر الطروحات في المملكة المتحدة منذ سنوات، كما يمنح سوق المالي البريطاني مكسباً جديداً خاصةً بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وتراجع ترتيبها خلف بورصة أمستردام.

حثت مراجعة مدعومة من الحكومة على إجراء إصلاحات لنظام الإدراج في لندن، بما في ذلك القدرة على إدراج أسهم مزدوجة الفئة.

اختارت ديليفرو استخدام الإصلاح الجديدة، حيث تسعى لطرح مزدوج الفئة لأسهمها يمكن رئيسها التنفيذي والمؤسس ويل شو، حقوق تصويت معززة، حيث سيحصل على 20 صوتاً لكل سهم، فيما ستحصل الأسهم العادية على صوت واحد لكل سهم.

من جانبه قال شو في بيان يوم الاثنين "نحن فخورون بأن يتم إدراجنا في لندن، المدينة التي بدأت فيها ديليفرو".

أضاف "أن نصبح شركة عامة سيمكننا من مواصلة الاستثمار في الابتكار، وتطوير أدوات تقنية جديدة لدعم المطاعم ومحلات البقالة، وتوفير المزيد من العمل للركاب وتوسيع الخيارات للمستهلكين، وتقديم الطعام الذي يحبونه من مطاعم أكثر من أي وقت مضى".

من جانبها ستستخدم ديليفرو عائدات الاكتتاب العام لتعزيز منصتها والدفع بشكل أعمق في عمليات تسليم البقالة عند الطلب، والتي استفادت بشكل كبير من جائحة فيروس كورونا.

في تحديث يوم الاثنين، قالت ديليفرو إن القيمة الإجمالية للمعاملات التي تقوم بمعالجتها زادت بأكثر من الضعف في الشهرين الأولين من العام، والتي عززتها موجة الإغلاقات الجديدة في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، حيث نمت الأحجام بنسبة 130% على أساس سنوي في المملكة المتحدة وأيرلندا، بينما نمت في الأسواق الأخرى بنسبة 112%.

تحولت ديليفرو من الفشل في عام 2020، إلى ربحية التشغيل في نهاية العام بفضل زيادة الطلب على تطبيقات الطلبات الخارجية عبر الإنترنت بسبب الوباء.

قال شو: "لقد شهدنا بداية قوية حتى عام 2021، وما زلنا في بداية رحلة مثيرة في سوق كبير وسريع النمو لتوصيل الطعام عبر الإنترنت، مع وجود فرصة هائلة في المستقبل".