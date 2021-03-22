"فاروس": ركود الأسهم العقارية في مصر.. ولكن المبيعات ترتفع

أصدرت شركة فاروس القابضة تقريرا رصد حركة المبيعات في 7 شركات عقارية مقيدة في البورصة المصرية مع مقارنتها بأداء أسهمها خلال السنوات الخمس الماضية.

وخلص التقرير إلى أن أداء الأسهم يصيبه في معظم الأحوال إما حالة من الركود أو الهبوط في حين أن المبيعات في ازدياد، مما يشير إلى عدم توافق المؤشرين في هذا المشهد.

وسلط التقرير الضوء على عدد من المحفزات المحتملة قي الشركات محل الدراسة مثل مناقصة بيع مصر الجديدة للإسكان قطعتي أرض في مدينة هليوبوليس الجديدة، ومناقصة التطوير المشترك لأرض هليوبارك، وإطلاق شركة طلعت مصطفى لمشروع حدائق العاصمة.

وتوقعت مدير مساعد أول ومحلل القطاع العقاري في فاروس لتداول الأوراق المالية ميار العشري، في مقابلة مع "العربية"، استقرارا في القطاع العقاري بمصر في العام 2021 مع زيادة في المبيعات بنسبة 5%.