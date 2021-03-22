أزمة جديدة في قطاع الشحن العالمي بسبب عدم توفر اللقاح لهذه الفئة!

تحذر الغرفة الدولية للشحن البحريICS مجتمع الشحن العالمي من أن عدم الوصول إلى اللقاحات للبحارة سيضع الصناعة في "حقل ألغام قانوني" على حد تعبيرها- ويترك سلاسل التوريد العالمية عرضة للخطر، وفقاً لوثيقة قانونية من المتوقع نشرها لاحقا في هذا الأسبوع.

وتأتي الوثيقة مدفوعة بتحذير من ICS من أن اللقاحات قد تصبح قريباً مطلباً إلزامياً للعمل في البحر حيث تبدأ الدول في الإصرار على تلقيح جميع أفراد الطاقم كشرط مسبق لدخول موانئها.

من جانبه أصدر مكتب مفوض وزارة الشؤون الخارجية الصينية في هونغ كونغ، في شهر مارس قراراً يقضي بأن تغييرات طاقم البحارة لا يمكن أن تحدث إلا مع الأعضاء الذين حصلوا على لقاح كوفيد-19 الصيني، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

هذه ليست المرة الأولى التي يتأثر فيها البحارة بالوباء، ففي ذروة وباء كوفيد، علق 400 ألف بحار في البحر. كما تم إطالة الوقت على متن السفن بشكل كبير.

وتتراوح مدة عقد الطاقم العادي من ثلاثة إلى أحد عشر شهراً، فيما وسع الوباء وقت العقد هذا إلى أكثر من 18 شهراً.

وذكر تقرير من الغرفة الدولية للشحن البحري، أنه يوجد حالياً 200 ألف بحار عالقين في البحر أو في المنزل في انتظار تغيير الطاقم.

بدوره، قال الأمين العام للغرفة الدولية للشحن البحري، جاي بلاتن: "يمكن أن يكون لديك 30 جنسية مختلفة على متن سفينة في وقت واحد". "نصف القوى العاملة في مجال النقل البحري يقيمون في دول لن تتمكن من الوصول إلى لقاح لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، كما يقدر عدد العاملين عالمياً في مجال البحار بنحو 900 ألف أكثر القوى العاملة العالمية ينتمون إلى الدول النامية".

وأضاف بلاتن، أن عدم توفر التطعيم لهؤلاء البحارة يخلق "عاصفة مثالية" لأصحاب السفن لأن عدم وجود قوة عاملة محصنة قد يؤدي إلى إلغاء الرحلات.

كما حذرت ICS من أن التأخير في الموانئ بسبب وجود طاقم غير محصن قد يفتح مسؤوليات قانونية على مالكي السفن وتكلفة إضافية. وقالت المنظمة أيضاً إن المالكين يمكن أن يعرضوا أنفسهم للمسؤوليات القانونية إذا حاولوا تغيير العقود الحالية وطلبوا لقاحات، أو يطلبون من الطاقم تلقي لقاح معين حسب طلب الميناء.

من أجل التحايل على هذه العقبات القانونية، تتواصل غرفة الشحن الدولية مع المسؤولين البحريين الحكوميين في جميع أنحاء العالم من أجل حلول التطعيم. يتمثل أحدها في إنشاء مراكز لقاحات عبر الموانئ الدولية الرئيسية.