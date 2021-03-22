.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شهادة أميركية بصلاحية لقاح أسترازينيكا.. وهذه نسبة فاعليته

لقاح كورونا

شهادة أميركية بصلاحية لقاح أسترازينيكا.. وهذه نسبة فاعليته

وفقا لتجارب إكلينيكية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهر لقاح كوفيد-19 لشركة أسترازينيكا فاعلية بنسبة 79% في الوقاية من الإصابة بالفيروس في تجربة إكلينيكية بالولايات المتحدة، مما يمهد الطريق للموافقة المحتملة على اللقاح.

من جانبها قالت الشركة يوم الاثنين إن لجنة مراقبة سلامة البيانات المستقلة لم تحدد أي مخاوف تتعلق بالسلامة. كانت الجرعة فعالة بنسبة 100% في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة في البيانات الأولى من دراسة أجريت على أكثر من 30 ألف متطوع.

ومن المقرر أن تذهب النتائج إلى حد ما لتعزيز الثقة في المنتج بعد الارتباك حول فعاليته الحقيقية وأن نظام الجرعات الأفضل قد أثر على عملية الشراء، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

الذهب يتراجع وهبوط الليرة يدفع الدولار للصعود أسواق المال سعر الذهب الذهب يتراجع وهبوط الليرة يدفع الدولار للصعود

واجه اللقاح العديد من الانتكاسات، كان آخرها بسبب مشكلات الإمداد والآثار الجانبية المحتملة. وأدى النقص في عمليات التسليم إلى الاتحاد الأوروبي إلى وضع أسترازينيكا على خلاف مع الكتلة ودفع المسؤولين إلى معارضة صادرات اللقاح من المنطقة في إطار سعيهم لمحاسبة الشركة.

أنتجت التجارب في المملكة المتحدة والبرازيل العام الماضي مجموعة من القراءات بسبب كميات الجرعات المختلفة والأنظمة المستخدمة، ووافقت 10 دول على الأقل في الاتحاد الأوروبي على اللقاح لمن هم دون 65 عاماً في البداية.

ومنذ ذلك الحين، عكس الكثيرون هذا القرار بعد أن أظهرت المزيد من البيانات من الاستخدام الفعلي أن اللقاح كان فعالاً لدى كبار السن. شكل كبار السن حوالي خمس الاختبارات. فيما فشلت التجارب العام الماضي في تقديم بيانات قاطعة لتلك الفئة العمرية بسبب قلة المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

عدد من الحالات التي تنطوي على جلطات دموية خطيرة وجدت في الأفراد بعد تلقيحهم أدت أيضاً إلى الإضرار بصورة اللقاح. أوقفت أكثر من 12 دولة استخدام اللقطة الأسبوع الماضي في التقارير.

فيما قالت وكالة الأدوية الأوروبية والمنظم في المملكة المتحدة يوم الخميس إنه لا يمكن إنشاء رابط نهائي بين الجلطات واللقاح، واستمرت فوائد استخدامه في تفوق المخاطر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

وول ستريت جورنال تنشر تقريراً يهاجم سياسة بايدن مع الصين وروسيا
وول ستريت جورنال تنشر تقريراً يهاجم سياسة بايدن مع الصين وروسيا

اكتشف المزيد