جلف كابيتال الإماراتية تستحوذ على شركتين أميركيتين

استحوذت شركة جلف كابيتال على حصة أغلبية في شركتين أميركيتين لتكنولوجيا الرعاية الصحية مقابل 60 مليون دولار، حيث تضاعف شركة الاستحواذ التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها من الاستثمار في القطاع الطبي المتخصص.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال، كريم الصلح، تعمل الشركتين -إكلات هيلث Eclat Health، وهانسي سوليوشنز Hansei Solutions، الأميركيتين للتكنولوجيا الصحية- على مساعدة المستشفيات في فواتيرها، والعمل مع شركات التأمين وتحسين التحصيل وتقليل حالات الرفض.

يرفع الاستحواذين الجديدين نسبة التخصيص في صندوق جلف كابيتال إلى 78% من حجم الصندوق البالغ 750 مليون دولار، مما يترك حوالي 165 مليون دولار للإنفاق. وقال الصلح إن "جلف كابيتال"، قد تدرس الترويج لصندوق جديد العام المقبل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

إلى جانب الرعاية الصحية، تركز جلف كابيتال على قطاعات مثل التكنولوجيا والمدفوعات وخدمات الأعمال والاستدامة. وفي العام الماضي، اشترت 3 عيادات إقليمية للخصوبة في صفقة قيمتها 100 مليون دولار.

وقال الصلح إن شركته تنجذب إلى صناعة الصحة جزئياً بسبب النمو السكاني في الخليج، حيث تنفق الحكومات المزيد على تقديم الخدمات الطبية لمواطنيها.

أضاف الصلح: "نحن متحمسون جداً للرعاية الصحية والتكنولوجيا الصحية والتقاطع بين التكنولوجيا والرعاية الصحية. ونأمل أن ننجز المزيد من هذه الصفقات لأن هذه القطاعات على المدى الطويل هي الرابحة".