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وزير الصناعة الإماراتي للعربية: نعمل على تحديث التشريعات وتوفير التسهيلات التمويلية

اقتصاد الإمارات

وزير الصناعة الإماراتي للعربية: نعمل على تحديث التشريعات وتوفير التسهيلات التمويلية

الاستراتيجية الصناعية تستهدف تأسيس 13.5 ألف شركة

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دبي - العربية.نت

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قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي إنه يتم العمل على تحديث القوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بالقطاع وتوفير التسهيلات التمويلية المنافسة.

وأضاف في حديثه مع العربية أن الاستراتيجية الصناعية التي جرى الإعلان عنها أمس تهدف لرفع مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي إلى 300 مليار درهم، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الصناعية تهدف لدعم تأسيس 13500 شركة.

وأوضح أن استراتيجية الصناعة لها دعائم رئيسية مثل برنامج دعم التقنية المضافة وبرنامج تطوير الموصفات والمقاييس، و"نساعد على استقطاب أحدث التكنولوجيا في الصناعة لتمييز الصناعة المحلية لمنافسة المستوى الإقليمي والدولي".

وتابع: "التزاما مع إطلاق استراتيجية وزارة الصناعة مع إطلاق هوية الصناعية الموحدة لدولة الإمارات وهي اصنع في الإمارات.. وهي بمثابة دعوة مفتوحة لكل من يهمه الأمر محليين أو إقليميين للاستفادة من المنظومة المميزة في الإمارات".

وأطلقت الإمارات أمس استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم خلال 10 سنوات قادمة.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي موقع التواصل تويتر: أطلقنا Operation 300Bn.. استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا".

وأضاف أن الهدف من الاستراتيجية دعم تأسيس 13500 شركة صناعية خلال السنوات القادمة، كما تتضمن الاستراتيجية زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار إلى 57 مليار درهم خلال السنوات القادمة.

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