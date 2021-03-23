أرقام مبشرة للاقتصاد البريطاني رغم الكساد الكبير

بدأت الشركات البريطانية في التوظيف تحسبا لإنهاء عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، مما يحد من المعدل الإجمالي للبطالة.

وإلى ذلك، قال مكتب الإحصاء الوطني يوم الثلاثاء إن عدد الموظفين في جداول الرواتب ارتفع 68 ألفاً في فبراير، في ثالث زيادة شهرية على التوالي، فيما كان عدد الوظائف الشاغرة قد ارتفع في الفترة من ديسمبر إلى فبراير بنسبة 8% لتصل إلى إجمالي 601 ألف وظيفة.

ووصل معدل البطالة إلى 5% في الربع المنتهي في يناير، وهو أقل من معدل 5.2% الذي توقعه الاقتصاديون، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويمثل التعافي بصيص أمل في أن تبدأ المملكة المتحدة قريباً في التعافي من أسوأ ركود لها منذ ثلاثة قرون، بمساعدة برنامج وزير الخزانة ريشي سوناك لتمديد مدفوعات الإجازة لمن أغلقت أماكن عملهم أثناء الوباء.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في معهد المديرين، وهي مجموعة ضغط تمثل المديرين التنفيذيين للشركات، تيغ باريك: "يُظهر سوق العمل بعض علامات المرونة، ومن المرجح أن تبدأ الوظائف الشاغرة في النمو مرة أخرى، حيث تتطلع الشركات إلى التعافي مع انتهاء القيود".

تزامن التقرير مع إغلاقين وطنيين منفصلين، أغلقا جميع المتاجر والحانات والمطاعم غير الضرورية، وبدأت القيود الأخيرة في يناير.

ولا يزال العدد الإجمالي للموظفين المسجلين على أساس الرواتب أقل بمقدار 693 ألفاً مما كان عليه في فبراير 2020، قبل اندلاع الوباء مباشرة.

ويأمل سوناك في أن يحمي برنامج دعم الأجور، العمال مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو أكثر جزء من حزمة الدعم الاقتصادي كلفة والتي يبلغ مجموعها الآن حوالي 350 مليار جنيه إسترليني (484 مليار دولار).

بدوره، قال سوناك في بيان: "تسبب فيروس كورونا في واحدة من أكبر صدمات سوق العمل التي واجهتها هذه الدولة على الإطلاق، ولهذا السبب كانت حماية ودعم وخلق فرص العمل هي محور تركيزي طوال هذه الأزمة".

تم تقييد ارتفاع البطالة من خلال قفزة في عدد الأشخاص الذين تم اعتبارهم غير نشطين اقتصادياً وخارج القوى العاملة، حيث ترك أولئك الذين فقدوا وظائفهم القوة العاملة بدلاً من البحث عن وظيفة جديدة.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لاتحاد التجزئة البريطاني، هيلين ديكنسون: "لقد جرف الوباء عشرات الآلاف من وظائف البيع بالتجزئة، فيما أنقذ مخطط الإجازة الحكومية الكثير من الوظائف الأخرى". وأضافت "أكبر تهديد للوظائف والمتاجر سيكون الإغلاق في المستقبل بعد 12 أبريل. ومن الضروري أن تتخذ الحكومة جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث ذلك".

ارتفع عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل من 11000 إلى 1.7 مليون في الربع حتى يناير. انخفض عدد الأشخاص العاملين بمقدار 147000 خلال تلك الفترة، وكان أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص يمثلون جميع الانخفاض تقريباً.

ويرى مكتب مسؤولية الميزانية الآن أن معدل البطالة بلغ ذروته عند 6.5% في الربع الرابع، أو حوالي 2.2 مليون شخص.

وإلى ذلك، قال اقتصادي الأسواق المتقدمة في ING، جيمس سميث: "بدأت العديد من القطاعات الآن في الوقوف على قدميها بشكل مبدئي، كما أن التوظيف خارج خدمات المستهلكين آخذ في التحسن. نعتقد أن معدل البطالة قد يصل إلى 6% إلى 6.5% في وقت لاحق من هذا العام. على عكس أزمات الوظائف السابقة، قد لا تستمر الذروة لفترة طويلة".

تسارع النمو في متوسط الدخل باستثناء المكافآت إلى 4.2%، وهو الأسرع منذ عام 2008. وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن الزيادة تعكس حقيقة أن هناك عدداً أقل من الوظائف منخفضة الأجر نتيجة للوباء، فيما كان متوسط نمو الأجور الأساسي حوالي 2.5%.