صندوق مصر السيادي للعربية: الترويج لطرح شركتين ودراسة 3 شركات أخرى 

قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن حجم رأس المال المصدر للصندوق بلغ 200 مليار جنيه (12.7 مليار دولار)، مضيفاً أنه تم نقل أصول بقيمة 10 مليارات جنيه (635 مليون دولار) إلى الصندوق العام الماضي.

وأضاف أنه تم الإعلان عن شركتين يتم الترويج لفرص الاستثمار بهم بجانب حصة الصندوق، مشيرا إلى أن الطرح حاليا في شركة وطنية للبترول وصافي ويجري دراسة 3 شركات أخرى من إجمالي 10 شركات تحت الطرح حاليا منها الاتفاقية مع جهاز المشروعات.

وبالنسبة لشركة وطنية، قال سليمان إن هناك جهات تقدمت بالفعل للحصول على شركة وطنية، وآلية الطرح للشركة عبارة عن الترويج لحصة حاكمة بها بجانب استثمار الصندوق بالشركة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحصة الحاكمة قد تصل إلى 100% من أسهم الشركة.

وأوضح أن هناك نوعيات مختلفة من المستثمرين، فهناك متخصصون في مجال محطات الوقود ويملكون علامة تجارية، وهناك نوع جديد وهي شركات إدارة لكنها لا تمتلك علامة تجارية وبالتالي تدير لصالح مالكي العلامة التجارية.

وأشار إلى أن هذين النوعين من المستثمرين متقدمون للحصول على وطنية ويتم التفاوض معهم بهذا الشأن، مشيرا إلى أنهم مستثمرون محليون وأجانب.

وفيما يتعلق ببنك الاستثمار العربي، قال سليمان إنه تم قطع شوط كبير في هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يمكن الإغلاق المالي للصفقة خلال أسابيع.

وأوضح أن الصفقة عبارة عن زيادة رأسمال البنك، عبر إصدار أسهم جديدة تمثل 75% من إجمالي رأس مال البنك، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف 25% من هذه الحصة.