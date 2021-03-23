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هل تنجو الشركات الصغيرة من مقصلة كورونا في 2021؟

من القاهرة مصر
القاهرة
اقتصاد مصر

هل تنجو الشركات الصغيرة من مقصلة كورونا في 2021؟

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القاهرة - العربية.نت

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كشفت دراسة بحثية حديثة أن نصف الشركات الصغيرة المصرية تعتقد أن تعافياً وشيكاً للأعمال سيكون مدفوعاً جزئياً بتبني حلول المدفوعات الرقمية، فيما قالت 75% من الشركات الصغيرة في البلاد إنها متفائلة بشأن التعافي من تداعيات جائحة "كوفيد-19"خلال العام الجاري.

ووفق الدراسة التي أجرتها شركة "فيزا" بعنوان "تعافي الشركات الصغيرة" لعام 2021، توقعت غالبية الشركات أن يستمر التسوق عبر الإنترنت، إذ يعتقد 88% أن يظل التسوق الإلكتروني خياراً مفضلاً لدى عملائهم حتى بعد انحسار الجائحة.

وقال نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع، إن عملاءهم فضلوا المدفوعات الرقمية خلال فترة الجائحة، فيما قال 35% من التجار إنهم أسسوا تواجداً إلكترونياً لأول مرة لتلبية الطلب المتزايد على المدفوعات الرقمية خلال هذه الفترة.

ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي تسوق 40% من العملاء المصريين عبر الإنترنت بصورة متكررة.

ومن المتوقع أيضاً أن يسلك المزيد من الشركات الطريق ذاته، إذ قال 24% من التجار المصريين إنهم يخططون لإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية، بينما يستهدف 40% منهم تقديم خيارات رقمية من بينها المدفوعات "اللا تلامسية" والخيارات الرقمية للدفع المسبق.

وخلال العامين المقبلين، يتطلع 44% من تجار التجزئة الذين لا يقبلون إلا الدفع نقداً إلى توفير أنظمة نقاط البيع، فيما يرغب 29% منهم في الاستثمار في تقنيات المدفوعات الرقمية الجديدة.

لكن قبول المدفوعات الرقمية ليس دارجاً بعد لدى مالكي الشركات الصغيرة، حيث أبدى 24% ممن شملهم الاستطلاع، ثقتهم في المدفوعات عبر البطاقات، فيما قال 18% من المشاركين إنهم يشعرون بالقلق حيال التأخير في استرداد العملاء لمدفوعاتهم.

فيما أبدى نحو 23% ممن شملتهم الدراسة اهتمامهم بحلول القبول منخفضة التكلفة، خاصة وأن أصحاب الشركات أبدوا اهتمامهم في ظل تكلفة مقبولة.

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