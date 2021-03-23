هل تنجو الشركات الصغيرة من مقصلة كورونا في 2021؟

كشفت دراسة بحثية حديثة أن نصف الشركات الصغيرة المصرية تعتقد أن تعافياً وشيكاً للأعمال سيكون مدفوعاً جزئياً بتبني حلول المدفوعات الرقمية، فيما قالت 75% من الشركات الصغيرة في البلاد إنها متفائلة بشأن التعافي من تداعيات جائحة "كوفيد-19"خلال العام الجاري.

ووفق الدراسة التي أجرتها شركة "فيزا" بعنوان "تعافي الشركات الصغيرة" لعام 2021، توقعت غالبية الشركات أن يستمر التسوق عبر الإنترنت، إذ يعتقد 88% أن يظل التسوق الإلكتروني خياراً مفضلاً لدى عملائهم حتى بعد انحسار الجائحة.

وقال نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع، إن عملاءهم فضلوا المدفوعات الرقمية خلال فترة الجائحة، فيما قال 35% من التجار إنهم أسسوا تواجداً إلكترونياً لأول مرة لتلبية الطلب المتزايد على المدفوعات الرقمية خلال هذه الفترة.

ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي تسوق 40% من العملاء المصريين عبر الإنترنت بصورة متكررة.

ومن المتوقع أيضاً أن يسلك المزيد من الشركات الطريق ذاته، إذ قال 24% من التجار المصريين إنهم يخططون لإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية، بينما يستهدف 40% منهم تقديم خيارات رقمية من بينها المدفوعات "اللا تلامسية" والخيارات الرقمية للدفع المسبق.

وخلال العامين المقبلين، يتطلع 44% من تجار التجزئة الذين لا يقبلون إلا الدفع نقداً إلى توفير أنظمة نقاط البيع، فيما يرغب 29% منهم في الاستثمار في تقنيات المدفوعات الرقمية الجديدة.

لكن قبول المدفوعات الرقمية ليس دارجاً بعد لدى مالكي الشركات الصغيرة، حيث أبدى 24% ممن شملهم الاستطلاع، ثقتهم في المدفوعات عبر البطاقات، فيما قال 18% من المشاركين إنهم يشعرون بالقلق حيال التأخير في استرداد العملاء لمدفوعاتهم.

فيما أبدى نحو 23% ممن شملتهم الدراسة اهتمامهم بحلول القبول منخفضة التكلفة، خاصة وأن أصحاب الشركات أبدوا اهتمامهم في ظل تكلفة مقبولة.