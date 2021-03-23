بنك أوف أميركا يحذر من الأسرار الخفية لـ "بيتكوين"

قال تقرير حديث لـ بنك أوف أميركا، إن الطاقة التي تستخدمها شبكة أجهزة الكمبيوتر التي تقوم بتعدين العملة الرقمية، قابلة للمقارنة مع تلك الموجودة في العديد من البلدان المتقدمة، وتنافس الانبعاثات من مستخدمي ومنتجي الوقود الأحفوري الرئيسيين مثل شركتي أميركان أيرلاينز، وكونكو فيليس النفطية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مستوى الانبعاثات، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار بيتكوين، بأكثر من 40 مليون طن في العامين الماضيين.

وأضاف التقرير أنه مع تداول الأصل الرقمي بالقرب من مستوى 50000 دولار - وهو ما حدث في معظم هذا العام - فإنه يستخدم حوالي 0.4% من استهلاك الطاقة العالمي.

الأمر الأكثر إثارة للقلق، وفقاً للتقرير الذي يحمل عنوان "أسرار بيتكوين الصغيرة القذرة"، هو أن ارتفاع الأسعار قد يعني أن استهلاك بيتكوين للطاقة سوف ينافس قريباً استهلاك بعض أكبر البلدان في العالم.

وقال رئيس أبحاث السلع والمشتقات في بنك أوف أميركا والمؤلف الرئيسي للتقرير، فرانسيسكو بلانش، في مقابلة "ما يقلقني هو وتيرة النمو في الطلب على الطاقة، ومعدل التغيير هائل - لا شيء ينمو بهذه الوتيرة في عالم الطاقة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

صعدت بيتكوين إلى دائرة الضوء خلال جائحة "كوفيد-19"، وسط تحفيز مالي ونقدي غير مسبوق كان بمثابة نعمة للأجزاء الأكثر مضاربة في الأسواق المالية.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بما يقرب من 10 أضعاف في العام الماضي. وهذا يعني استخداماً أكبر للطاقة أيضاً.

ووفقاً لبنك أوف أميركا، فقد شجعت الارتفاعات الكبيرة عمليات التعدين على العملة المشفرة، وقد يؤدي بالتالي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر، حيث يتنافس المعدّنون لتأكيد المعاملات والحصول على عملات معدنية جديدة في المقابل، لكنهم يحتاجون إلى كميات هائلة من الطاقة للتشغيل.

وأشار التقرير إلى أن نحو 50% من عمليات التعدين تقوم بها شركات صينية، حتى العام الماضي، إلا أن تلك النسبة تجاوزت 75% العام الحالي، وفقاً لتقرير بنك أوف أميركا، بسبب قوة عمليات التعدين الفريدة.

وأضاف بنك أوف أميركا، أن ما يثير القلق هو أن 60% من عمليات توليد الكهرباء في الصين تأتي من محطات تعمل بالفحم.

لكن محبي العملات المشفرة يجادلون بأن استخدام بيتكوين للطاقة غير جوهري عند وضعه في سياق أكبر. يقول الكثيرون، على سبيل المثال، إن بصمة الكربون الخاصة به ضئيلة للغاية، مقارنةً ببصمة السيارات ومحطات الطاقة والمصانع. وحتى مع ارتفاع سعرها، فإنها بالكاد تحدث تذبذباً في أسواق الطاقة، وفقاً للمحللين في "بلومبرغ".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Hut 8 Mining Corp، خايمي ليفرتون، إن التقرير لا يضع الحديث في سياقه فلا توجد مقارنات مع استهلاكات الطاقة لقطاعات التكنولوجيا الأخرى، مشيراً إلى أن شركته والتي تعمل على تعدين بيتكوين في كندا تعتمد على مصادر طاقة من الغاز الطبيعي وطاقة الرياح، وينصب تركيز المعدنين في المقام الأول على مصادر الطاقة الرخيصة.