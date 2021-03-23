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رئيس تويتر يبيع أول تغريدة له بـ 3 ملايين دولار.. ويحولها لأفريقيا

الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي
الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي
تويتر

رئيس تويتر يبيع أول تغريدة له بـ 3 ملايين دولار.. ويحولها لأفريقيا

نُشرت التغريدة لأول مرة في 21 مارس 2006

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دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي عن بيعه لأول تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي Twitter كرمز غير قابل للاستبدال "NFT" يوم أمس الاثنين 22 مارس، مقابل 1.630.58 إيثر، وهي عملة مشفرة ما يعادل نحو 2.9 مليون دولار على أساس سعر العملة وقت البيع.

ونُشرت التغريدة، لأول مرة في 21 مارس 2006. وعرض دورسي التغريدة للبيع على أنها رمز غير قابل للاستبدال "NFT" في 6 مارس الماضي، وبحلول 9 مارس، كان العرض الأعلى من سينا إستافي الرئيس التنفيذي لشركة Bridge Oracle.

ويتم تسجيل ملكية هذه الأصول على بلوك شين، وهو مستند رقمي مشابه لتلك التي تدعم البتكوين والعملات المشفرة الأخرى. ولكن لا يمكن لأي شخص استبدال NFT بآخر كما يفعل بالدولار أو الأصول الأخرى.

وقال دورسي إنه سيحول العائدات إلى عملة البتكوين، ثم سيتبرع بذلك إلى صندوق الاستجابة لأفريقيا التابع لـ Directly's.

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