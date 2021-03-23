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أمازون تعتزم بيع حصة في ديليفرو من خلال الطرح الأولي.. وهذه قيمتها

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أمازون تعتزم بيع حصة في ديليفرو من خلال الطرح الأولي.. وهذه قيمتها

الرئيس التنفيذي سيبيع أيضاً

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دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي، جمع ما يصل إلى 148 مليون دولار عن طريق بيع جزء من حصتها في شركة ديليفرو Deliveroo Holdings Plc من خلال طرح عام أولي.

قدرت حصة "أمازون" في "ديليفرو" بنحو 11.5% بعد إدراجها، انخفاضاً من 15.8% التي تحتفظ بها الآن، وفقاً لنشرة الإصدار، وهو ما يعني أن قيمة الأسهم المباعة قد تصل إلى 107 ملايين جنيه إسترليني تعادل 148 مليون دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

بدأت ديليفرو، ومقرها لندن، في تلقي طلبات المستثمرين يوم الاثنين، لبيع ما يصل إلى 1.77 مليار جنيه إسترليني من الأسهم، وتتطلع الشركة إلى جمع مليار جنيه من الاكتتاب العام، مع ذهاب باقي العائدات إلى "أمازون" والمستثمرين الأوائل الآخرين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

مصادر: شركات وساطة تفتح باب التمويل للاستثمار في بورصة الكويت أسواق المال بورصة الكويت مصادر: شركات وساطة تفتح باب التمويل للاستثمار في بورصة الكويت

ومن بين المستثمرين الآخرين الذين سوف يبيعون حصصاً منخفضة في الاكتتاب العام، شركة إندكس فينشر، ودي إس تي، وGreenoak، وبريدج بوينت، وأكسيل.

كما يخطط الرئيس التنفيذي للشركة، ويل شو، لبيع 6.7 مليون سهم، وهي جزء من ممتلكاته الحالية، بقيمة 30.8 مليون جنيه عند نهاية النطاق السعري، وسيمتلك شو، حصة تعادل 6.3% من رأسمال الشركة بعد الإدراج، على الرغم من أن الحصة ستحمل 57.5% من حقوق تصويت ديليفرو، لأنه سيكون المالك الوحيد لأسهم الفئة B، والتي تحمل 20 صوتاً لكل سهم، مقابل صوت واحد لكل سهم من الفئة A.

ونصت نشرة الإصدار على أن أسهم الفئة B، ستتحول بعد 3 سنوات فقط إلى أسهم من الفئة A بشكل تلقائي، بهدف استقرار الشركة خلال تنفيذ خططها طويلة الأجل.

وبسبب هذا الحظر، يتم إدراج شركة "ديليفرو" في الجزء القياسي من مؤشر LSE، مما يجعلها غير مؤهلة لمؤشرات مثل FTSE 100 على الرغم من رأسمالها السوقي المتوقع الذي يصل إلى 8.8 مليار جنيه إسترليني.

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