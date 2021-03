قصة قناة السويس والسفينة.. التجارة العالمية تحبس أنفاسها!

شهدت الساعات الماضية تطورات متلاحقة بسبب جنوح سفينة بنمية في قناة السويس المصرية بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو ما أصاب حركة الملاحة بالشلل ورفع أسعار النفط عالمياً، وسط ترقب واهتمام عالمي بالحادث، لاسيما أن القناة تستحوذ على نحو 12% من حجم التجارة العالمية، ولكن ما هي قصة هذا الجنوح.

قبل قليل أعلنت هيئة القناة، عن التعويم الجزئي لسفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت صباح أمس الثلاثاء، بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

وقالت الهيئة، إنه سيتم استئناف الملاحة قريباً، فيما قال مصدر ملاحي، بعد ظهر اليوم بتوقيت مصر، إن أول سفينة بعد الحادثة تعبر قناة السويس في منطقة الإسماعيلية.

القصة بدأت مع إعلان توقف الملاحة بالقناة، والذي أدى لارتفاع أسعار خام برنت بنحو دولارين للبرميل إلى 62.79 دولار، وتزامن ذلك مع كشف شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية، أن 10 ناقلات تحمل 13 مليون برميل من الخام قد تتأثر بعدما جنحت سفينة حاويات في قناة السويس ومنعت عبور السفن.

وأضافت "فورتيكسا"، أن المعدل التقريبي لتراكم السفن يبلغ نحو 50 سفينة يوميا وإن أي تأخيرات تؤدي إلى تعديل المسار ستضيف 15 يوما لرحلة من الشرق الأوسط إلى أوروبا، وفقا لرويترز.

وتسبب مرور مصر بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، في انعدام الرؤية مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وإلى ذلك قالت الشركة التي تتبع لها السفينة العالقة في السويس، إنه لا خسائر أو أضرار في الحمولة، مشيرة إلى أن سبب الحادث ليس فنياً أو هندسياً.

وفور وقوع الحادث صباح الثلاثاء، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وجرت عمليات الإنقاذ من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة 8 قاطرات أبرزهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا، حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 متراً، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

جدير بالذكر، أن نحو 19 ألف سفينة بحمولة صافية تبلغ 1.17 مليار طن، عبرت قناة السويس، أهم الممرات التجارية عالمياً، خلال العام 2020 بمتوسط 51.5 سفينة في اليوم، وفقا لبيانات هيئة قناة السويس.