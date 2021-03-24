تجارة لقاحات كورونا وشهادات التطعيم تلقى رواجاً على "الشبكة المظلمة"

كشفت شركة الأمن السيبراني Check Point Software مواقع غير قانونية على الشبكة المظلمة في أميركا، أي الإنترنت غير المرئية من قبل محركات البحث العادية، تبيع لقاحات من مختلف العلامات التجارية، بالإضافة إلى شهادات لقاح مزورة ونتائج اختبار سلبية لكوفيد-19.

حيث اكتشف خبراء الأمن السيبراني في الشركة مواقع غير قانونية على الشبكة المظلمة في أميركا، تبيع لقاحات من مختلف العلامات التجارية، مثل AstraZeneca و Johnson & Johnson، مقابل 1000 دولار للجرعة، بالإضافة إلى شهادات لقاح مزورة مقابل 200 دولار للشهادة.

وتعد الشبكة المظلمة جزءاً من الإنترنت لا تصل إليه محركات البحث مباشرة، حيث يقوم مجرمو الإنترنت في كثير من الأحيان ببيع وشراء المواد غير المشروعة، من أرقام بطاقات الائتمان والمخدرات إلى الأسلحة.

وبحسب متحدث من شركة الأمن السيبراني Check Point Software، من غير المؤكد ما إذا كانت اللقاحات حقيقية، لكن "يبدو أنها مشروعة" من صور التعبئة والتغليف والشهادات الطبية. كما ذكر التقرير أن الإعلانات عن اللقاحات على الشبكة المظلمة ارتفعت بنسبة 300% في الأشهر الثلاثة الماضية.

أيضاً تعرض الشبكة المظلمة للبيع نتائج اختبار سلبية لكوفيد-19 مقابل 25 دولاراً، مع عرض "شراء نتيجتين، والحصول على الثالث مجانا"!

ويرى بعض الخبراء أن ظهور الأسواق غير القانونية لبطاقات اللقاح وجوازات السفر الرقمية أمر متوقع، إذ ليس لكل شخص إمكانية الحصول على اللقاح كما تعب الناس من الإغلاقات وعدم القدرة على السفر.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تطالب فيه الوكالات الحكومية الناس بالتوقف عن نشر صور بطاقة اللقاح الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لتجنب سرقة الهوية المحتملة أو أن يكونوا هدفاً لمخططات التصيد الاحتيالي.