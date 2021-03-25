جوبز لم يكن ليفعلها وحده.. بسبب هؤلاء أصبحت أبل أكبر شركة في التاريخ!

أمضى عالم النفس في وارتن ومؤلف كتاب "فكر مرة أخرى: قوة معرفة ما لا تعرفه"، آدم غرانت، وقتاً مع عدد من الأشخاص الذين نجحوا في تحفيز ستيف جوبز المعروف بالثقة بالنفس، على تغيير رأيه، حيث قام بتحليل العلم وراء تقنياتهم.

ووفقاً لتحليل لكلية الأعمال بجامعة هارفارد، بعض القادة واثقون من أنفسهم لدرجة أنهم يرفضون الآراء والأفكار الجيدة من الآخرين ويرفضون التخلي عن آرائهم السيئة.

فيما قدم الكاتب بعض الأساليب التي يمكن أن تساعد في تشجيع الشخص الذي يعرف كل شيء، على إدراك ما إذا كان هناك شيء يمكن تعلمه.

أكثر إقناعاً

في عدد مجلة مدرسة الأعمال بجامعة هارفارد "HBR" لشهر مارس وأبريل، كتب غرانت مقالاً يوضح فيه، كيف غير الفريق المحيط بـ ستيف جوبز طريقته في التفكير ليكون أكثر إقناعاً للعالم ويقدم حلولاً تغير طريقة تفكير جميع من حوله.

وقال غرانت" "تكمن أسطورة ستيف جوبز في أنه غير حياتنا بقوة قناعاته، حيث يكمن مفتاح عظمته في قدرته على ثني العالم لرؤيته. الحقيقة هي أن الكثير من نجاح "أبل" جاء من دفع فريقه له لإعادة التفكير في مواقفه. ولك أن تتخيل لو لم يحط جوبز نفسه بأشخاص يعرفون كيف يغيرون رأيه، فربما لم يكن ليغير العالم".

لسنوات أصر جوبز على أنه لن يصنع هاتفاً. وبعد أن أقنعه فريقه أخيراً بإعادة النظر، استغرق الأمر عاماً آخر لحمله على عكس هذا الموقف. وفي غضون تسعة أشهر، حصل متجر التطبيقات على مليار عملية تنزيل، وبعد عقد من الزمان، حقق "آيفون" أكثر من تريليون دولار من العائدات.

لقد درس كل قائد تقريباً عبقرية جوبز، ولكن من المدهش أن القليل منهم درس عبقرية أولئك الذين تمكنوا من التأثير عليه.

وكتب غرانت: "بصفتي خبيراً في علم النفس التنظيمي، فقد قضيت وقتاً مع عدد من الأشخاص الذين نجحوا في تحفيزه على التفكير مرة أخرى، وقمت بتحليل العلم وراء تقنياتهم.. النبأ السيئ هو أن الكثير من القادة واثقون من أنفسهم لدرجة أنهم يرفضون الآراء والأفكار الجيدة من الآخرين ويرفضون التخلي عن آرائهم السيئة. والخبر السار هو أنه من الممكن أن تجعل الأشخاص الأكثر ثقة وعناداً والنرجسيين يفتحون عقولهم".



طريقة العلاج

يقول غرانت: "اطلب من شخص يعرف كل شيء أن يشرح كيف تعمل الأشياء!".

اعتبر غرانت، أن العائق الأول لتغيير وجهة نظر شخص ما هو الغطرسة. وإذا صرحت بجهلهم مباشرة، فقد يصبحون دفاعيين، حيث يعتبر أن النهج الأفضل هو السماح لهم بالتعرف على الفجوات في فهمهم.

في سلسلة من التجارب، طلب علماء النفس من طلاب جامعة "ييل" تقييم معرفتهم بكيفية عمل الأشياء اليومية، مثل أجهزة التلفزيون والمراحيض.

كان الطلاب واثقين للغاية في معرفتهم، حتى طُلب منهم كتابة تفسيراتهم خطوة بخطوة. وبينما كانوا يحاولون توضيح كيفية نقل التلفزيون لصوره ودورة مياه المرحاض، تلاشت ثقتهم الزائدة. لقد أدركوا فجأة مدى ضآلة فهمهم.

التقى ستيف جوبز، قبل بضع سنوات مع ويندل ويكس، الرئيس التنفيذي لشركة كورنينغ، التي تصنع زجاج الحماية لأجهزة الهواتف المحمولة مثل "آيفون". بدأت تلك العلاقة عندما تواصل معه جوبز، محبطاً من أن الوجه البلاستيكي لنموذج آيفون الأولي ظل يتعرض للخدش.

أراد جوبز زجاجاً قوياً لتغطية الشاشة، لكن فريقه في شركة "أبل" أخذ عينات من زجاج كورنينغ ووجده هشاً للغاية.

أوضح ويكس أنه يمكنه التفكير في 3 طرق لتطوير شيء أفضل. وقال لجوبز: "لا أعرف أنني سأصنع الزجاج من أجلك، لكني سأكون سعيداً جداً للتحدث مع أي من أعضاء فريقك ممن يتمتعون بالتقنية الكافية حول هذا الأمر".

فأجابه جوبز، "أنا تقني بما فيه الكفاية!".

بعدها، بدأ جوبز في تقديم طريقته التي اعتقد أنها ألمعية في صنع الزجاج، فيما تركه ويكس يستطرد في الشرح دون أن يجادله، حتى اكتشف كليهما أن جوبز لا يفهم تماماً كيفية تصميم الزجاج الذي لا ينكسر. عندها مشى ويكس إلى السبورة وقال: "دعني أعلمك بعض العلوم، وبعد ذلك يمكننا إجراء محادثة رائعة."

وافق جوبز، وقام ويكس في النهاية برسم تركيبة الزجاج، كاملة من الجزيئات وتبادل أيونات الصوديوم والبوتاسيوم، وفي النهاية اقتنع برأي ويكس.

وفي اليوم الذي تم فيه إطلاق هاتف أيفون، تلقى ويكس رسالة من جوبز، ومعلقة حالياً في مكتبه: "لم نكن لنفعل ذلك بدونك".

دع الشخص العنيد يمسك بزمام الأمور



يرى غرانت، أن العقبة الثانية أمام تغيير آراء الناس هي العناد، حيث يعتبر الأشخاص العنيدون التعاون والتوافق على أنهما فضائل. حيث يؤمن الأشخاص العنيدون بأن نجاحاتهم وإخفاقاتهم تحددها بشكل أساسي القوى الداخلية، مثل الجهد والاختيار، أما القوى الخارجية، مثل الحظ والقدر؟ فلا مجال لها في تحديد المصير.

وكتب غرانت، أنه التقى مع مهندس سابق في شركة "أبل" يدعى مايك بيل، والذي كان يعرف كيف يلعب لعبة الصيد مع ستيف جوبز.

في أواخر التسعينيات، كان بيل يستمع إلى الموسيقى على جهاز كمبيوتر "ماك" الخاص به وكان منزعجاً من فكرة حمله معه من غرفة إلى أخرى. عندما اقترح بناء صندوق منفصل لدفق الصوت، ضحك جوبز عليه. وعندما أوصى بيل ببث الفيديو أيضاً، رد جوبز: "من ذا الذي يريد بث الفيديو على الإطلاق؟".

غالباً ما كان جوبز يعاند لتأكيد سيطرته. ولكن عندما كان جوبز هو من يولد الأفكار، كان أكثر انفتاحاً على التفكير في البدائل. تعلم بيل أن يزرع بذور مفهوم جديد، على أمل أن يتحمس جوبز له ويعطيه الضوء للتفكير.

ويرى غرانت، أن الأبحاث تظهر أن طرح الأسئلة بدلاً من إعطاء إجابات يمكن أن يتغلب على دفاع الأشخاص العنيدين.

وأكد غرانت على أنه لا يجب عليك أن تخبر رئيسك في العمل بما يجب أن يفكر فيه أو يفعله؛ فقط أمنحه بعض التحكم في الحوار وادعوه لمشاركة أفكاره عبر مجموعة أسئلة مثل "ماذا لو؟" و "هل يمكننا؟"، أي تحفيز الإبداع من خلال إثارة فضول الناس حول ما هو ممكن.

وفي أحد الأيام، سأل المهندس في أبل، ستيف جوبز، "ماذا لو أنشأنا صندوقاً يتيح لك تشغيل المحتوى؟" كان جوبز لا يزال متشككاً، ولكن كما تخيل الاحتمالات، بدأ في أخذ بعض التحكم في الفكرة وأعطى بيل الضوء الأخضر في النهاية.

يتذكر بيل قائلاً: "علمت أنني نجحت عندما كان يناقش وجهة نظري ويقترح المشروع الذي عرضته عليه.. في النهاية كان يطلب من الناس الابتعاد عن طريقي". وساعد هذا المشروع في تمهيد الطريق لظهور ما يعرف حالياً بـ "تلفزيون أبل" Apple TV.



ابحث عن الطريقة الصحيحة لمدح النرجسي

العقبة الثالثة في طريق تغيير العقول هي النرجسية. يعتقد القادة النرجسيون أنهم متفوقون ومميزون، ولا يتعاملون بلطف عند إخبارهم بأنهم مخطئون. ولكن من خلال الإطراء الموجه، يمكنك إقناعهم بالاعتراف بأنهم معيبون وغير معصومين.

كثيراً ما يقال إن المتنمرين والنرجسيين لديهم احترام منخفض للذات. لكن البحث يرسم صورة مختلفة: يتمتع النرجسيون في الواقع بتقدير مرتفع ولكن غير مستقر للذات. إنهم يتوقون إلى المكانة والموافقة ويصبحون عدائيين عندما يتم تهديد غرورهم الهش، وعندما يتعرضون للإهانة أو الرفض أو الخزي.

من خلال مناشدة رغبتهم في أن يتم الإعجاب بهم، يمكنك مواجهة ميلهم المتهور لرفض الاختلاف في الرأي باعتباره نقداً. في الواقع، أظهرت الدراسات في كل من الولايات المتحدة والصين أن القادة النرجسيين قادرون على إظهار التواضع: يمكنهم تصديق أنهم موهوبون مع الاعتراف بنواقصهم. لدفعهم في هذا الاتجاه، أكد احترامك لهم.

في عام 1997، بعد فترة وجيزة من عودته إلى أبل كرئيس تنفيذي، كان جوبز يناقش مجموعة جديدة من التكنولوجيا في مؤتمر المطورين العالمي للشركة. خلال أسئلة وأجوبة الجمهور، انتقد رجل بشدة البرنامج وجوبز نفسه. قال: "إنه لأمر محزن وواضح أنك في عدة جوانب ناقشتها، لا تعرف ما الذي تتحدث عنه".

لم يعترض جوبز، أو يتم طرد الرجل من القاعة، وقال في تواضع: "أحد أصعب الأشياء عندما تحاول إحداث التغيير هو أن أشخاصاً مثل هذا الرجل على حق في بعض المجالات"، وأضاف: "أعترف أن هناك أشياء كثيرة في الحياة لا أفعلها ليس لدي أدنى فكرة عما أتحدث عنه. لذا أعتذر عن ذلك ... سنجد الأخطاء. سنصلحها ".

لم يكن جوبز ليعترف بهذا لولا أن الرجل ابتدأ حديثه بـ "السيد. جوبز، أنت رجل ذكي ومؤثر".

ويرى غرانت، أن المفتاح هو مدح الناس في منطقة مختلفة عن تلك التي تأمل في تغيير رأيهم فيها. إذا كنت تحاول إقناع قائد نرجسي بإعادة التفكير في خيار سيئ، فمن الخطأ القول إنك معجب بمهاراته في اتخاذ القرار؛ من الأفضل لك الثناء على إبداعه.

لدينا جميعاً هويات متعددة، وعندما نشعر بالأمان بشأن إحدى نقاط قوتنا، نصبح أكثر انفتاحاً لقبول عيوبنا في مكان آخر. يجد علماء النفس أن النرجسيين أقل عدوانية - وأقل أنانية - بعد تذكيرهم بأنهم رياضيون أو مرحون.



العائق الأخير: "مقاومة التغيير"

في ثمانينيات القرن الماضي في أبل، منح قادة فريق "ماك" جائزة لشخص واحد كل عام كان لديه الجرأة لتحدي ستيف جوبز. في النهاية، قام جوبز بترقية كل فائز لإدارة قسم رئيسي في الشركة.

وعندما طرح مهندسو أبل فكرة صنع هاتف آيفون، قام جوبز بتجميع قائمة بالأسباب التي تجعله غير فعال. وافق المهندسون التابعون له على مبرراته لكنهم تحدوه بعد ذلك: إذا صنعت أبل هاتفاً، فما مدى جماله وأناقته؟ كما أنهم استغلوا الطاقة التنافسية التي شعر بها تجاه مايكروسوفت: ألن يكون هناك هاتف يعمل بنظام Windows في النهاية؟ كان جوبز مفتوناً لكنه لم يقتنع بالفكرة بعد.

وكتب غرانت أنه التقى مع مخترع جهاز آيبود، توني فاضل، والمبتكر المشارك لجهاز آيفون، وقال إنه يتعين على الأشخاص "العمل كمجموعة، ليس فقط في اجتماع واحد ولكن ربما على مدار أسابيع، لحمل جوبز على تغيير رأيه أو رؤية الأشياء من زاوية أخرى.

وفي حالة آيفون، استمرت هذه الحجة لعدة أشهر. نجح فاضل ومهندسو أبل في تحطيم المقاومة من خلال بناء نماذج أولية في السر، وتقديم العروض التوضيحية لجوبز، وتحسين تصاميمهم.

في عام 1985، بعد ترؤس عمليات إطلاق المنتجات التي كانت عجائب تقنية ولكن المبيعات كانت ضعيفة، أجبر ستيف جوبز على ترك شركته الخاصة. وفي عام 2005 قال: "لقد كان دواءً سيئ المذاق، لكني أعتقد أن المريض كان بحاجة إليه".

لقد تعلم جوبز أنه بغض النظر عن مدى قوة رؤيته، لا تزال هناك أوقات كان عليه فيها إعادة التفكير في قناعاته. عندما عاد كرئيس تنفيذي، لم يكن الأمر يتعلق فقط بالانفتاح الجديد ولكن أيضاً بتصميم أكبر لتوظيف أشخاص على استعداد لتحديه ومساعدته في التغلب على أسوأ غرائزه. وهو ما مهد الطريق لعودة شركة أبل.

تحتاج المنظمات إلى مدراء تنفيذيين أقوياء وذوي رؤية مثل جوبز. لكنهم يحتاجون أيضاً إلى موظفين مثل توني فاضل ومايك بيل، وموردين مثل ويندل ويكس، وأصحاب المصلحة مثل عضو الجمهور الذي وقف للاعتراض في مؤتمر مطوري أبل - الأشخاص الذين يعرفون كيفية مواجهة الرؤساء والزملاء بشكل فعال، أولئك الذين يميلون إلى الثقة المفرطة والعناد، والنرجسية أو عدم الرضا.

واختصر الكاتب مقاله الرائع: "في عالم مضطرب، لا يعتمد النجاح على القدرة الحصانية المعرفية فحسب، بل يعتمد أيضاً على المرونة الإدراكية. عندما يفتقر القادة إلى الحكمة للتشكيك في قناعاتهم، يحتاج الأتباع إلى الشجاعة لإقناعهم بتغيير تلك القناعات".