مصر تخفض توقعاتها لسعر النفط .. ومفاجأة في أعباء ديونها

خفضت مصر توقعاتها لسعر خام برنت إلى ما يتراوح بين 52 و56 دولارا للبرميل خلال موازنتها العامة الحالية التي تنتهي في يونيو 2021، وذلك مقابل 61 دولارا للبرميل في بداية العام عند اعداد الموازنة.

وجرى احتساب ذلك السعر بعد التراجعات التي شهدتها الأسعار العالمية للنفط في ظل تفشي جائحة كورونا خلال النصف الأول من العام المالي ما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي عليه نتيجة تدهور النشاط الاقتصادي.

ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة الكلي إلى 7.8% من تقديرها السابق عند 6.3%، كما رفعت توقعاتها لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 83% في تقديرات الموازنة، لكنها تتوقع أن ينخفض إلى 80% بحلول 2024/2025.

الديون

ولم تعدل البلاد توقعاتها لمتوسط سعر الفائدة على السندات الحكومية وأبقتها عند 13.5% مقابل 14.8% في السنة المالية السابقة.

لكنها قالت إن متوسط معدل الفائدة على الدين خلال النصف الأول بلغت 14% وانخفضت من 14.8% في عام 2019/2020، ومقابل 18.75% في 2018/2019.

وقالت إن صافي إصدارات أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة بلغ نحو 353.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 745.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بأكمله.

وتراجعت تكلفة خدمة الدين خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 245.7 مليار جنيه، مقابل 267.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة تراجع 8%.

الناتج المحلي

وتشير البيانات الحكومية التي اطلعت عليها العربية.نت، إلى أن الحكومة خفضت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.4 تريليون جنيه، مقابل 6.844 تريليون جنيه في التقديرات السابقة، ومقارنة بـ 5.82 تريليون جنيه في العام المالي السابق.

وخلال النصف الأول من العام الجاري شهدت إيرادات مصر نموا بنسبة 16% لتصل إلى 452.9 مليار جنيه، فيما بلغت المصروفات نحو 681.2 مليار جنيه بنسبة نمو 9.6%.

وتراجعت الفوائد بنسبة 8% إلى 245.7 مليار جنيه، مقابل 267.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

استثمارات الحكومة

وشهدت الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر ارتفاعا بنحو 59.4% لتصل إلى نحو 102 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ 73 مليار جنيه بزيادة 31% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.