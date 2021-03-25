بعد قرار حكومي بحظر سيارته.. إيلون ماسك يتودد للصين

أثنى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على الصين خلال مقابلة مع محطة تلفزيون الصين المركزي الحكومية (CCTV)، حيث تعهد بأن تصبح البلاد "أكبر سوق" لصناعة السيارات الكهربائية الخاصة به على المدى الطويل. كما أشاد بالأهداف الاقتصادية والمناخية للصين – حيث تعد أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، لكنها وعدت بخفض الانبعاثات بشكل كبير خلال العقد المقبل أو نحو ذلك.

قال ماسك لقناة CCTV خلال المقابلة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "أنا واثق جداً من مستقبل تسلا في الصين". "أعتقد أن الاقتصاد الصيني يمكن أن يعمل بشكل جيد للغاية خلال العقد المقبل وسيصبح أكبر اقتصاد في العالم. كما أنه ملتزم بمستقبل مستدام للطاقة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بينما تمتعت الشركة بمعاملة خاصة من السلطات الصينية في السنوات القليلة الماضية، فقد واجهت انتقادات شديدة في الأسابيع الأخيرة.

في الشهر الماضي، استدعى المسؤولون الصينيون تسلا لمواجهة أسئلة حول جودة سياراتها المصنوعة في شنغهاي. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت وسائل الإعلام أن الجيش منع سيارات تسلا من دخول مجمعاتها بسبب مخاوف من استخدام الكاميرات المجهزة على متنها للتجسس.

تناول ماسك مخاوف التجسس يوم السبت، قائلاً في مؤتمر تنمية صيني إن سيارات شركته لن تُستخدم أبداً لمثل هذه الأغراض.

لكن تصريحاته على CCTV ذهبت خطوة إلى الأمام نحو الإشادة ببكين والتأكيد على أهمية السوق بالنسبة لشركة تسلا.

وتمثل الصين بالفعل خُمس عائدات شركة تسلا وهي ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة، وفقاً لإحدى التقرير المنشورة مؤخراً.

وقال ماسك لشبكة CCTV على المدى الطويل، "ستكون الصين أكبر سوق لنا، من حيث عدد المركبات المصنعة، وأكبر عدد من العملاء".

ولم يكتف ماسك بهذا بل أشار إلى مخطط بكين الطموح للهيمنة الاقتصادية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وقال إنه معجب بأهداف المناخ في البلاد.

وعلق ماسك، على أهداف الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي أعلنها في سبتمبر الماضي بوصول الصين للحياد الكربوني بحلول عام 2060، قائلاً: "هذه أهداف ضخمة للغاية. وأعتقد أنها أهداف عظيمة. وأتمنى أن يكون لدى المزيد من الدول هذه الأهداف بالفعل". "أنا على ثقة تامة من أن مستقبل الصين سيكون عظيما".

على الرغم من أنه لا يتحدث الصينية، إلا أن ماسك هو أحد أشهر قادة الأعمال الأميركيين في الصين. انتشر مقطع فيديو له وهو يرقص على خشبة المسرح خلال الظهور الأول للطراز 3 المصنوع في شنغهاي في أوائل العام الماضي على موقع وايبو Weibo، وقد قال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ ذات مرة إنه سيكون سعيداً لمنح ماسك "البطاقة الخضراء الصينية" بعد أن قال رجل الأعمال الأميركي إنه "يحب الصين كثيراً".