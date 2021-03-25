هبوط "بيتكوين" السريع وتغريدات إيلون ماسك التي لم تجدِ لها نفعا!

تراجعت عملة بيتكوين وسط تراجع أوسع في الأصول، والتي قد عصفت في وقت سابق بموجة من التفاؤل المشبع بالتحفيز بين المتداولين الأفراد.

انخفضت أكبر عملة مشفرة بنسبة 2% إلى حوالي 52950 دولاراً، وهو أدنى مستوى في أسبوعين، اعتباراً من الساعة 7:02 صباحاً في نيويورك، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، بينما تتزايد التكهنات بأن عمليات التحفيز الأخيرة في الولايات المتحدة سيتم إنفاقها في الاقتصاد الحقيقي بدلاً من الأسواق حيث تساعد اللقاحات على إعادة الحياة إلى شيء أقرب إلى الطبيعي.

كما انخفض عدد عقود خيارات الشراء المتداولة في الولايات المتحدة عن الأرقام القياسية في وقت سابق من هذا العام وانخفضت الاستثمارات الكبيرة في صناديق المؤشرات وأسهم المضاربات مثل "جيم ستوب".

من جانبه قال رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بورصة العملات المشفرة لونو Luno، فيغاي أيار، إن الاتجاه الهبوطي العام لعملة بيتكوين "يتفاقم بسبب الانتقال إلى القيمة بشكل عام عبر فئات الأصول وبعيداً عن مجالات مثل التكنولوجيا. وأضاف أن انتهاء الصلاحية المرتقبة لعقود المشتقات يزيد من التقلبات".

انخفض سعر بيتكوين بحوالي 9000 دولار عن الرقم القياسي البالغ 61،742 دولاراً الذي حققته العملة المشفرة في وقت سابق في مارس، لكنه ظل أعلى بنسبة 700% خلال العام الماضي. ارتفعت العملة لفترة وجيزة يوم الأربعاء بعد سلسلة من التغريدات من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك أعلن فيها أن صانع السيارات سيقبل الأصل الرقمي كعملة شراء لسيارات تسلا في الولايات المتحدة.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.



Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency. — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

ووفقاً للمدير التنفيذي السابق لشركة جي بي مورغان، بليت ماسترز، يظل الرمز المميز وسيلة للمضاربة بشكل أساسي ومن غير المرجح أن يحل محل المتاجر البديلة ذات القيمة.

بدوره يرى بينويت كوير، من بنك التسويات الدولية أن تقلب بيتكوين يجعل من المستحيل اعتبارها عملة.