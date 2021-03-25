ضربة جديدة لأحد أهم استثمارات دونالد ترمب

حذفت شبكة السفر الفاخر فيرتوزو Virtuoso، وهو اتحاد وكالات سفر عالمي، جميع فنادق ترمب من قوائمه الحصرية.

وقالت الشركة "فنادق ترمب لم تعد جزءاً من شبكة فيرتوزو.

ورفضت وكالة السفر الفاخرة توضيح سبب اتخاذ القرار، قائلة إنها "تأخذ في الاعتبار العديد من المتغيرات عند مراجعة مشاركة الشبكة الحالية والجديدة. احتراما لجميع الأطراف المعنية، وكسياسة عامة، لا نشارك التعليقات بشأن عدم التجديد وقرارات الخروج"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتدير فيرتوزو شبكة تضم أكثر من 1100 وكالة سفر، وما يقرب من 22000 مستشار سفر في 50 دولة. كما تتمتع بعلاقات تفضيلية مع عدد من "الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية وشركات الطيران والشركات السياحية والوجهات الرئيسية". فيما يعمل المستشارون عادةً مع العملاء المتميزين لتزويدهم "بتجارب فريدة، وقيم خاصة، وامتيازات مجانية، ومعاملة VIP، وإمكانية وصول نادرة".

يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه أعمال دونالد ترمب لضربة في العام الماضي، حتى قبل أن يغادر ترمب منصبه، وأدى دوره في تمرد الكابيتول الأميركي إلى مزيد من التعقيدات لأعماله.

ولم ترد منظمة ترمب على الفور على طلب للتعليق.