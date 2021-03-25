رئيس "أسمنت الرياض" للعربية: نتوقع استمرار الطلب على الأسمنت في 2021

أعلنت شركة "أسمنت الرياض"، أمس الأربعاء، ارتفاع أرباحها بـ16% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2019، لتبلغ 220 مليون ريال.

وجاءت الأرباح قريبة من التوقعات البالغة 227 مليون ريال.

وعزى شعيل جارالله العايض، الرئيس التنفيذي لشركة "أسمنت الرياض"، العوامل التي أثرت إيجاباً على أداء الشركة رغم ثبات الإيرادات، إلى خفض التكاليف التشغيلية والتمويلية بأكثر من 20 مليون ريال، وبالتالي استطاعت الشركة تحقيق ربحية جيدة رغم تداعيات جائحة كورونا.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة "أسمنت الرياض" في مقابلة مع "العربية"، إلى أن هناك ارتفاعاً ملموساً في الطلب على الأسمنت بنوعيه الأبيض والأسود، وصل إلى حوالي 15%، ورغم انخفاض الأسعار بنسبة طفيفة بلغت 2%، إلا أن هذا لم يؤثر على أداء الشركة التي لم تكن لديها نفس التكاليف التمويلية مقارنة بعام 2019.

وأوضح أن الطلب على الأسمنت الأسود محلي، خاصة من المنطقة الوسطى، مؤكداً على الأثر الإيجابي لمشاريع الإسكان في رفع الطلب الذي أشار إلى أنه ارتفع مطلع العام الجاري بشكل جيد على مستوى المملكة بحدود 6%، مضيفاً أن الشركة تتوقع استمرار الطلب بنفس الوتيرة وبنسب أفضل من عام 2020 مع استقرار الأسعار.

كما أكد عدم وجود أي تأخيرات في استحصال المبالغ المستحقة للشركة.