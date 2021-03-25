أزمة قناة السويس والسفينة الجانحة.. ماذا لو طال أمد الإغلاق؟

يتابع العالم حاليا أزمة قناة السويس، وجهود إعادة سفينة الحاويات العملاقة إلى مسارها في الممر المائي الذي يمر به نحو 12% من حركة التجارة العالمية.

رغم أن توقعات الخبراء حتى الآن لا ترى أن هذه الأزمة ستتجاوز اليومين، وسط أحاديث عن وصول فرق إنقاذ متخصصة إلى الممر الملاحي لمساعدة السفينة على العودة إلى مسارها، إلا أن استمرار تعطل الحركة الملاحية لمدة أكثر من يومين قد يعيد حسابات الخطوط الملاحية العالمية.

وقد لا يتصور البعض مدى ضخامة سفينة الحاويات، لكن في بعض الصور يظهر أحد الجرافات العملاقة كأنه لعبة أطفال بالنسبة لسفينة الجانحة.

ولإظهار الوضع على نحو أفضل، فإن سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفين الجانحة في قناة السويس، أكبر من سفينة تايتنيك البالغ طولها 269 متر، وأطول من برج ايفل البالغ 324 مترا.

سلاسل إمدادات الطاقة

يخشى العالم من حدوث اضطرابات في سلاسل إمدادات الطاقة العالمية، بسب هذا الحادث.

وقد تضطر شركات التكرير الأوروبية والأميركية التي تعتمد على الممر المائي الحيوي لشحن نفط الشرق الأوسط، إلى البحث عن امدادات بديلة في حالة استمرار وقف الحركة الملاحية، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الخيارات البديلة، وفقا لمارين ترافيك المتخصص في تعقب حركة السفن والشحن البحري.

وفي الوقت ذاته، سيؤدي استمرار توقف حركة الملاحة بقناة السويس إلى توقف إمدادات النفط الخام من حقول بحر الشمال المتجهة إلى آسيا.

ويقول راليف ليزكزينسكي، رئيس أبحاث بشركة شيب بروكر بانشيرو إن "هناك العديد من الطرق التجارة البديلة للمستوردين الأوروبيين بعيدا عن قناة السويس".

"المشترون من أوروبا والولايات المتحدة يمكنهم الآن التوجه إلى مناطق أخرى بما في ذلك، خليج الولايات المتحدة وبحر الشمال وروسيا وغرب أفريقيا"، وفقا لسماسرة ملاحيين.

وتشمل البدائل أيضا خام "Mars Blend" من الولايات المتحدة ومزيج خام Urals من روسيا.

وقت مضطرب

الأزمة الحقيقية أن هذه الازمة جاءت في وقت مضطرب. فخام برنت تراجع 6% يوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن الطلب على المدى القريب قد يضعف أكثر من المتوقع مع تجدد الإغلاقات بسبب كورونا. والأربعاء تذبذبت الأسعار، إذ إن هناك ما لا يقل عن 100 ناقلة تنتظر عبور المجرى الملاحي.

وتعد قناة السويس ممرا حيويا لتدفق الطاقة بين شمال وجنوب العالم. وبالنسبة للنفط، فإنه يتم الاعتماد على القناة بصورة رئيسية لنقل نفط الشرق الأوسط إلى أوروبا والولايات المتحدة، وأيضا يتم نقل الوقود المكرر من الشمال إلى الجنوب.

بضائع حيوية

تقول شركة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحرية في العالم، إن السفن العالقة في قناة السويس تحمل بضائع حيوية وإن التأخير يمكن أن يسبب الكثير من المتاعب لحركة التجارة العالمية ويعدل الكثير من خطط الشركات والمصانع.

وقالت وحدة الأبحاث فيسيل فايندر إن هناك مخاوف من استمرار اغلاق الممر الملاحي لفترات طويلة إذ إن القاطرات والحفارات حتى الآن فشلت في إخراج سفينة الحاويات الضخمة.

وأوضحت أن هناك فرقة إنقاذ متخصصة تصل اليوم الخميس للمساعدة في تعويم السفينة التي تمنع السفن المحملة بالسلع والنفط من العبور.

تجارب سابقة

وقد لا يتم تعويم السفينة حتى يوم الأحد أو الاثنين، عندما يصل المد إلى ذروته، وفقا لنيك سلون، وهو كان ضمن فريق تعويم سفينة كوستا كونكوريديا التي انقلبت بأحد شوطئ ايطاليا في 2012.

ويقول المحلل غريغ نولير، من مجموعة جي أو سي غروب التابعة لـ "IHS Markit" إن "التأخير لمدة يومين سيزيد اضطرابات سلاسل التوريد مما يؤدي إلى إبطاء تسليم البضائع إلى الشركات في المملكة المتحدة وأوروبا".

وأضاف أنه من غير المعلوم حتى الآن متى ستعود حركة الملاحة في الممر الذي يمر به نحو 12% من حركة التجارة العالمية.

ويمر عبر القناة نحو مليون برميل من النفط بصورة يومية، والإغلاق يؤثر على التسليم، ما رفع أسعار النفط.

لكن هذا التأثير على الأسعار سيزول في الوقت الذي يتم فيه حل أزمة السفينة العالقة، وفقا لروي جونستون، وهو المدير العام لشركة الاستثمارات برايس ستريت.

وتابع: "أعتقد أن هذا الأمر عارض ولن يطول أمده، وفي الوقت ذاته هذا الأمر ليس سهلا أن يتم تعويم سفينه بهذا الحجم".

وأوضح أن نحو 10% من نفط العالم يمر عبر قناة السويس يوميا، ولذلك فإذا ما تم إغلاقها خلال وقت طويل، فإن التكلفة والصعاب لإعادة شحن النفط عبر طرق بديلة سيتم تحميلها على المستهلك.

الأزمة

وأوضح أن كل هذا يتوقف على حل هذه المشكلة في غضون يوم أو يومين. ولكن إذا ما طالت هذه المدة إلى أسبوع، فإن الأمور ستختلف في هذه الحالة، وستبدأ السفن في اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح مشيرا في الوقت ذاته أن التأثير على سلاسل التوريد بخلاف النفط قد تبدأ في الظهور.