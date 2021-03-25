خبير بحري يشرح للعربية 4 سيناريوهات لجنوح سفينة قناة السويس

أوضح الخبير البحري حمدي برغوث، في مقابلة مع "العربية"، أن حادثة سفينة قناة "السويس" سابقة ومن الصعب أن تتكرر نظرا لضخامة السفينة وحجمها الكبير وحمولتها الثقيلة، بحيث تحمل 20 ألف حاوية.

وأشار برغوث إلى أن هناك سيناريوهات عديدة للحادثة، يمكن حصرها في 4 فرضيات: عدم القدرة على التحكم في سرعة الباخرة، عيب ميكانيكي في الباخرة، عيب بشري، والفرضية الرابعة بأن الجنوح قد يكون حدث نتيجة ضخامة الباخرة وارتفاعها.

وفي سياق متصل، أكدت الشركة المشغلة للسفينة الجانحة بقناة السويس أنها لم تستطع للآن سحب السفينة التي تعطل القناة، مؤكدةً أن الشركة المالكة ستتحمل التعويضات.

وأشار إلى أن طاقم السفينة والشحنة بسلام.

واستعانت الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس بفريقي إنقاذ من هولندا واليابان.

قد يستغرق تحريك السفينة أسابيع

إلى ذلك، ذكرت الشركة الألمانية " Boskalis "، التي تعمل مع آخرين لتحرير سفينة الشحن Evergiven، أنه من المبكر جدا معرفة الوقت اللازم لتحريك السفينة.

ولم تستبعد الشركة أن يستغرق تحريك السفينة أسابيع نتيجة للطقس السيئ وصعوبة الموقف.

كما لم تستبعد الشركة أن تقوم بتخفيف وزن السفينة عن طريق إنزال جزء من حمولتها أو تفريغها من الزيت والماء.

من جهة أخرى، توقعت مصادر في قطاع التأمين لوكالة رويترز أن تواجه الشركة المالكة لسفينة EVER GIVEN، بالإضافة إلى شركات التأمين مطالبات بملايين الدولارات جراء الحادث.

ولم تستبعد المصادر أن تطالب هيئة قناة السويس بتعويضات جراء الحادث نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وانخفاض الحركة في القناة.

بالإضافة إلى مطالبات ملّاك الحاويات المنقولة والذين قد يطالبون بتعويض عن تلف سلعهم أو تأخرها.

وكانت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر ووزن حمولة يبلغ 220 ألف طن قد جنحت في قناة السويس، ما أدى إلى تكدس سفن الشحن العالمية وتعطل الحركة الملاحية.