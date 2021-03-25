كم يمثل نفط دول الخليج من حركة التجارة بقناة السويس؟

تمثل حركة ناقلات البترول عبر قناة السويس نسبة 27% من إجمالي حركة التجارة في القناة.

وتعادل التجارة النفطية السعودية المارة بقناة السويس 5% من إجمالي حركة البترول عبر القناة، بينما تمثل التجارة النفطية الكويتية المارة بقناة السويس 1.4% من إجمالي حركة البترول عبر القناة.

وتمثل التجارة النفطية الإماراتية المارة بقناة السويس تمثل 0.7% من إجمالي حركة البترول عبر القناة.

وكانت هيئة قناة السويس قد منحت تخفيضا بـ 48% من رسوم عبور ناقلات النفط القادمة من شمال غرب أوروبا حتى ميناء جبل طارق.