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تصريح ناري من الرئيس الأميركي: لن أسمح بتفوق الصين في عهدي

جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن
أميركا و الصين

تصريح ناري من الرئيس الأميركي: لن أسمح بتفوق الصين في عهدي

قال إن إدارته تتعاون مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم لمحاسبة بكين

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دبي - العربية.نت

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توقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، "منافسة شديدة" مع الصين، وقال إن إدارته تتعاون مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم لمحاسبة بكين على "انتهاك القواعد الدولية بأفعالها العدوانية".

وفي أول مؤتمر صحافي له منذ توليه منصبه، قدم بايدن أمس الخميس، أكثر التعليقات شمولاً في رئاسته بشأن الصين وعلاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وسرد المكالمات الهاتفية واللقاءات التي تمت بينهما قبل أن يكون أي منهما رئيساً.

ووصف نظيره الصيني بأنه ذكي و"مباشر للغاية". لكنه قال إن شي "ليس لديه ديمقراطية"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال بايدن إنه أخبر الرئيس الصيني في مكالمة جرت بينهما الشهر الماضي، بأن الولايات المتحدة لا تبحث عن مواجهة، "على الرغم من أننا نعلم أنه ستكون هناك منافسة شديدة وحادة".

وقال أيضاً إن الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة وفي أوروبا "سيحملون الصين المسؤولية".

وأضاف بايدن: "لدى الصين هدف شامل - وأنا لا أنتقدهم على هذا الهدف - لكن لديهم هدفًا عامًا يتمثل في أن يصبحوا الدولة الرائدة في العالم".

وتابع: "لن يحدث هذا في فترة ولايتي".

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وبينما تصوغ إدارته سياسة الصين، أكد بايدن وكبار مساعديه أنهم يسعون إلى مجالات التعاون، بما في ذلك تغير المناخ والانتشار النووي، فيما يناشدون الصين بشأن قضايا تشمل الممارسات التجارية وحقوق الإنسان والأمن السيبراني والقواعد الدولية.

وأشارت الإدارة الأميركية إلى أنه مهما كان النهج الذي ستتخذه تجاه الصين، فسوف يقوم على جبهة موحدة مع حلفائها.

وقالت بوني جلاسر، كبيرة مستشاري آسيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه من غير المرجح أن يشارك جميع حلفاء الولايات المتحدة في استراتيجية شاملة. وبدلاً من ذلك، قالت إن الهدف يجب أن يكون تشكيل تحالفات حول قضايا مختلفة، بحسب ما نقلته الصحيفة.

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