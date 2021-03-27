مكاسب العملات الرقمية تقترب من 140 مليار دولار في 24 ساعة

خيم اللون الأخضر على منصات تداول العملات الرقمية المشفرة، وعادت عملة "بيتكوين" للتألق مجدداً بعدما تجاوزت مستوى 55 ألف دولار.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووفق منصة "كوين ماركت كاب"، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية بنسبة 8.7% رابحة نحو 139.4 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت قيمتها الإجمالية من مستوى 1593 مليار دولار في تعاملات أمس الجمعة، إلى نحو 1732.4 مليار دولار في تعاملات اليوم السبت.

بالنسبة لعملة "بيتكوين" فقد سجلت خسائر خلال الأسبوع الأخير بنسبة 6.6%، لكن خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفعت بنسبة 7.6% رابحة نحو 3927 دولاراً، وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 51117 دولارا، إلى نحو 55044 دولار في تعاملات السبت. بينما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 7.4% رابحة نحو 70.8 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 956.2 مليار دولار إلى نحو 1027 مليار دولار.

كان بنك "غولدمان ساكس"، قد كشف عن استطلاع سابق، أشارت نتائجه إلى أن 22% من عملاء البنك يتوقعون أن يصل سعر عملة "بتكوين" إلى نحو 100 ألف دولار خلال الـ 12 شهراً المقبلة. فيما توقع 54% من عملاء البنك أن يتراوح سعر العملة المشفرة بين 40 ألف دولار و100 ألف دولار.

في المركز الثاني بين أكبر 5 عملات رقمية حلت عملة "إيثريوم" التي نزلت خلال الأسبوع الأخير بنسبة 7.85%، بينما سجلت مكاسب خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 6.13% رابحة نحو 98 دولاراً وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 1597 دولاراً إلى نحو 1695 دولاراً في تعاملات اليوم. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 6.3% رابحة نحو 11.6 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 183.6 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 195.2 مليار دولار في تعاملات السبت.

في المركز الثالث بين أكبر 5 عملات رقمية جاءت عملة "تيزر" التي استقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 1 دولار. بينما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 0.2% خاسرة نحو 0.1 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 40.3 مليار دولار إلى نحو 40.2 مليار دولار.

وسجلت عملة "بينانس كوين" التي حلت بالمركز الرابع بين أكبر العملات الرقمية المشفرة، خسائر نسبتها 5.5% خلال الأسبوع الأخير ، لكنها خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت ارتفاعاً بنسبة 11.3% رابحة نحو 26 دولاراً بعدما ارتفع سعرها من مستوى 231 دولاراً إلى نحو 257 دولاراً. كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 10.6% رابحة نحو 3.8 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 35.7 مليار دولار إلى نحو 39.5 مليار دولار.

وحلت عملة "كاردانو" بالمركز الخامس بين أكبر العملات الرقمية، حيث هوت خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 6.1%، فيما سجلت ارتفاعاً بنسبة 9% خلال الـ 24 ساعة الماضية لتربح نحو 0.10 دولار بعدما ارتفعت من 1.10 دولار في تعاملات أمس إلى نحو 1.20 دولار في تعاملات اليوم. وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 9.1% رابحة نحو 3.2 مليار دولار، بعدما ارتفعت من 35.1 مليار دولار إلى نحو 38.3 مليار دولار في تعاملات، اليوم السبت.