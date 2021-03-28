مدير اللوفر أبوظبي لـ "العربية": أعداد الزوار تراجعت 68% في 2020

قال مانويل راباتيه مدير متحف اللوفر أبوظبي إن جائحة كورونا أدت إلى تراجع عدد الزوار إلى المتحف بـ 68% في 2020 مقارنة مع عام 2019 إلى 320 ألف زائر.

وأضاف أن المتحف أسوة بمتاحف أخرى حول العالم، تأثر بشدة بجائحة كورونا ليس فقط من جانب الإغلاق وإنما أيضا بالقدرة على مواصلة العمليات اليومية.

وأوضح أنه بسبب الجائحة تم إغلاق المتحف من منتصف مارس وحتى 24 يونيو، "هذا يعني أننا أغلقنا لـ 100 يوم وهي مدة طويلة ولكنها أفضل من الإغلاقات التي منيت بها متاحف أخرى حول العالم".

"من ناحية الزوار وعلما أننا أغلقنا لأكثر من ثلاثة أشهر وعندما أعدنا فتح الأبواب كان عدد الزوار أقل، رغم ذلك فقد استقبلنا نحو 320 ألف زائر في 2020 مقارنة مع مليون زائر في 2019 وهو المتوسط السنوي لعدد الزوار منذ افتتاح المتحف"، وفقا لراباتيه.

وأشار إلى أن الجولات الافتراضية كانت إحدى الخطوات التي قام بها المتحف لضمان استمرارية التواصل مع المجتمع.

وتابع: "بدأنا تسريع الرقمنة ليس فقط للجولات الافتراضية وإنما من خلال وضع مجموعة من الخدمات على الإنترنت سواء كان حول المجموعات التي تعرض في المتحف أو الأدوات التعليمية أو الأدوات التفاعلية إلى جانب بعض الأفلام لتفسير المجموعات المعروضة".