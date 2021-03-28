أكثر حكام العالم متابعة عبر تويتر بينهم اثنان عرب

أدت حقيقة أن دونالد ترمب لم يعد رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن تعليق حساباته على تويتر، إلى بعض التغييرات في قائمة قادة العالم الذين لديهم أكبر عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحتى 9 نوفمبر 2020، كان ترمب لا يزال في الصدارة مع أكثر من 111 مليون متابع بين الحسابين POTUS وrealDonaldTrump، فيما يعمل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على زيادة عدد أتباعه بشكل مستمر ومن المقرر أن يتجاوز الرقم القياسي السابق لـ ترمب مع 107.8 مليون متابع في الوقت الحالي، وفقاً لبيانات "Statista"، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

تم تعليق حساب ترمب الشخصي على تويتر إلى أجل غير مسمى فيما يتعلق بالتعليقات التي أدلى بها شخصياً وعلى الشبكة الاجتماعية التي أدت إلى التمرد في مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن في 6 يناير الماضي، فيما قال ترمب، إنه بصدد إطلاق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وقرر الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أرشفة حساب ترمب POTUS والبدء بسجل فارغ. أعاد هذا القرار الرئيس الأميركي الحالي إلى ترتيب قادة العالم، إلا أنه يأتي في المركز الثالث بعد بابا الفاتيكان، حيث بلغ عدد أتباعه 39 مليوناً. ثلاثة أرباعها تأتي من حسابه الشخصي JoeBiden.

فيما يأتي 6 قادة مسلمين بين المراتب التسعة الأولى، حيث يحتل كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي.

كما يحتل الرئيس الباكستاني، عمران خان المرتبة السادسة مع عدد متابعين يبلغ 13.4 مليون متابع، يليه حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع عدد متابعين يبلغ 10.5 مليون متابع، وهو ما يتجاوز عدد سكان دولة الإمارات، حيث يعد أول حاكم في صدارة القائمة يتجاوز متابعو عدد سكان دولته، فيما تضم القائمة الملكة رانيا العبد الله قرينة الملك عبد الله بن الحسين مع عدد متابعين يبلغ 10.4 مليون متابع.