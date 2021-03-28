ملياردير عربي يدعم شركة ناشئة قد تغير عالم المدفوعات إلى الأبد

قالت شركة التكنولوجيا المالية السويدية كرانش فيش المدعومة من الملياردير السعودي، محمد العمودي، إنها وجدت حلاً لواحد من أكبر الكوابيس في عالم يتزايد فيه تراجع استخدام النقد والمرتبط بافتراضية "ماذا يمكن أن يحدث إذا فُقد اتصال الإنترنت، ولم نتمكن من استخدام هواتفنا أو بطاقات الدفع الخاصة بنا؟

تعمل شركة كرانش فيش Crunchfish AB، التي يمتلك فيها العمودي 17% من خلال وحدة الاستثمار التابعة له ميدروك Midroc، على تطوير برنامج للهواتف المحمولة يتيح للمستهلكين الدفع للتجار في الوقت الفعلي دون الاتصال بالإنترنت، وبأي عملة، بما في ذلك العملة الرقمية للبنك المركزي السويدي والتي يجري تطويرها، وحتى بيتكوين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك من خلال توصل الشركة الناشئة إلى كيفية مساعدة المجتمعات على العمل بدون نقود، حتى "إذا انقطعت الكهرباء، وهو ما كان يفكر فيه محافظ البنك المركزي السويدي ستيفان إنجيفز، حيث أبدى تخوفاً من العودة مرة أخرى إلى الأوراق النقدية والعملات المعدنية بسبب مخاوف الاعتماد على الإنترنت والكهرباء في المعاملات المالية الرقمية.

تدير Crunchfish مشروعاً تجريبياً مع أكبر شركة مدفوعات سويدية والمعروفة باسم سويش Swish، وفي حال نجاحها، يمكن استخدام تقنيتها في المعاملات العابرة للحدود والمساعدة في إرساء الأساس للكرونا الإلكترونية - وهي العملة المحلية للسويد.

وتأتي التقنية الجديدة والتي تمكن المستهلكين من تجنيب بعض الأموال على محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول في حساب خاص ومجنّب على التطبيق يمكن استغلاله لإجراء المدفوعات في حالة تعطل الشبكات. وبمجرد الاتصال بالإنترنت، يتم تسجيل المدفوعات ويمكن للمستخدمين تعبئة حساباتهم مرة أخرى.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميدروك، جوران ليندر، إن الشركة لديها القدرة على أن تصبح كلارنا بنك Klarna Bank AB آخر - وهو أكبر شركة ناشئة في أوروبا من حيث القيمة السوقية- فيما تبلغ قيمة كرانش فيش حالياً 112 مليون دولار.

قال ليندر: "في النهاية، أتوقع أن يتم دمج هذا مع جميع طرق الدفع، بما في ذلك تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.