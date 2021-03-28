ينافس "سامسونغ".. شركة صينية تكشف عن هاتف قابل للطي واللف

لماذا تستخدم فقط شاشة قابلة للطي أو شاشة لينة قابلة للثني بينما يمكنك وضع كليهما في جهاز واحد؟ هذا ما كشفت عنه مخططات شركة تي سي إل TCL، والتي شاهدتها شبكة "CNET"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وتقوم الشركة بتطوير جهاز يمكن تكبيره من هاتف ذكي إلى جهاز لوحي صغير عن طريق فتح الشاشة، كما في هاتف سامسونغ فلود، ستستخدم شاشة قابلة للطي وتقنية DragonHinge من TCL، وهو مفصل متعدد المهام تعتقد الشركة الصينية أنه سيمكنها من بناء مجموعة متنوعة من الأجهزة القابلة للطي.

وبمجرد توسيع الجهاز، يمكن للمستخدمين فتح شاشة داخلية لزيادة حجم الشاشة بشكل أكبر مرة أخرى، وتحويل الهاتف الذكي الصغير إلى جهاز لوحي كبير، وفقاً للصور.

ومن المتوقع أن تكشف TCL عن الجهاز خلال حدث في منتصف أبريل. كما ستكشف في الوقت نفسه، النقاب عن سلسلة هواتف "العشرين" التي أخبرت عنها لأول مرة خلال مؤتمرها الصحفي CES في يناير.

من المتوقع أن تندرج الهواتف الجديدة في الفئات المتوسطة والمحدودة، مما يمنح المستخدمين خيارات هواتف ذكية غير مكلفة.

يأتي ذلك، فيما تُعد شركة TCL من بين أفضل اللاعبين في أجهزة التلفاز، ولكنها تتمتع بحصة أقل بالهواتف، حيث تعد أشهر هواتفها ألكاتيل، كما تقوم ببيع هواتف بلاك بيري.

وتأتي مخططات الشركة للتركيز على استغلال شهرة علامتها الخاصة TCL لأجهزة التلفاز، على أمل أن تُترجم شعبيتها إلى أجهزة أصغر.

تعرض TCL الرسومات والنماذج الأولية للأجهزة القابلة للطي والقابلة للدحرجة على مدار العامين الماضيين، لكنها لم تقدم بعد منتجاً يمكن للمستهلكين شراؤه. قالت الشركة إنها في طريقها لبيع جهاز قابل للطي هذا العام. على النقيض من ذلك، قدمت سامسونغ 3 هواتف مختلفة قابلة للطي منذ عام 2019.

حتى الآن، لم تجذب الأجهزة القابلة للطي العديد من المشترين. تعد الأجهزة القليلة الموجودة في السوق باهظة الثمن بالنسبة لمعظم المستخدمين.

بدورها، قالت شركة سامسونغ في ديسمبر الماضي، إنها ستوفر أجهزة قابلة للطي "يسهل شراءها" في عام 2021، والتي من المحتمل أن تكون أقل تكلفة.

وتبلغ تكلفة أرخص هاتف قابل للطي من سامسونغ والمعروف باسم Galaxy Z Flip الذي حوالي 1380 دولاراً، والذي تم طرحه للبيع منذ عام، فيما يتم بيع جهاز Galaxy Z Fold 2 مقابل 2000 دولار.