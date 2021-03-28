.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فورد توقف أحد أقدم طرازاتها وتحول مصنعها لإنتاج البطاريات

فورد مونديو
فورد مونديو
سيارات كهربائية

فورد توقف أحد أقدم طرازاتها وتحول مصنعها لإنتاج البطاريات

في نهاية مارس 2022

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ستتوقف شركة فورد موتور عن تصنيع سيارة مونديو سيدان وتحول جزءاً من قدرتها التصنيعية الإسبانية إلى تصنيع المزيد من البطاريات والمحرك الهجين.

وإلى ذلك، قالت شركة صناعة السيارات، إنها ستتوقف عن إنتاج طراز مونديو في نهاية مارس 2022، وستبدأ في وقت لاحق من ذلك العام في إنتاج محرك هجين في مصنعها في فالنسيا.

وتعهدت فورد بإصلاح جذري لأعمالها في أوروبا، كما تعهدت بأن تصبح سياراتها كهربائية بالكامل تقريباً بحلول نهاية العقد. كما تشهد أيضاً ارتفاعاً في الطلب على المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات على سيارات السيدان.

بدء تداول سهم أسواق المال سوق السعودية بدء تداول سهم "ذيب للسيارات" بسوق السعودية غداً

ضاعفت شركة صناعة السيارات تقريباً ميزانيتها الخاصة بالكهرباء الشهر الماضي لتصل إلى 22 مليار دولار، بما يتماشى مع حملة على مستوى الصناعة لتسريع التحول إلى الطرز التي تعمل بالبطاريات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت أن فورد ستستثمر 5.2 مليون يورو (6.2 مليون دولار) في مصنع فالنسيا لزيادة قدرتها على تصنيع حزم البطاريات. هذا بالإضافة إلى 24 مليون يورو تم الإعلان عنها سابقاً للتمويل للمنشأة.

قالت شركة صناعة السيارات إنها ستستمر في إنتاج طراز غالاكسي ذي السبعة مقاعد وفورد إس-ماكس كروس أوفر، بما في ذلك الإصدارات الكهربائية الهجينة المضافة مؤخراً.

فورد، التي عانت أعمالها الأوروبية في مجال سيارات الركاب مع انخفاض حصتها في السوق وانخفاض العائدات، تضخ أيضاً مليار دولار في مصنع التجميع الخاص بها في كولونيا بألمانيا، والذي سيبدأ في صنع نموذج كهربائي بالكامل في غضون عامين.

تصنع فورد مونديو منذ عام 1993 وباعت حوالي خمسة ملايين وحدة من السيارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لم يكن يعرف النجم العالمي.. ميسي مصر يتحدث للعربية.نت لم يكن يعرف النجم العالمي.. ميسي مصر يتحدث للعربية.نت
الطوابير مجدداً في سوريا.. والنظام يبرر بتصريح غريب! الطوابير مجدداً في سوريا.. والنظام يبرر بتصريح غريب!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد