مرسيدس تتفوق على تسلا في السيارات الكهربائية بهذا الاكتشاف 

توشك مرسيدس-بنز على كشف النقاب عن طراز رائد جديد تتوقع أن يتباهى بمجموعة بطاريات رائدة في السوق، متابعة لتعهدها بالمنافسة في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة بأعلى التقنيات.

سيكون الظهور الأول لسيارة EQS في 15 أبريل - أول سيارة مرسيدس مبنية على أسس مخصصة للسيارات الكهربائية.

وإلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للعمليات، ماركوس شايفر في مقابلة عبر الهاتف إن مرسيدس ستصنع العام المقبل 8 سيارات كهربائية بالكامل في ثلاث قارات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قال شايفر: "لقد عززنا مرونة جميع المصانع في جميع أنحاء العالم حتى نتمكن من إنتاج السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية بالكامل ومركبات الوقود التقليدي في كل مكان، اعتماداً على طلب العملاء وتطورات السوق الفردية". "لقد استغرقنا بعض الوقت لإعداد كل هذا، ولكن الآن حان وقت التسليم".

وحققت السيارة الجديدة مدى أكثر من 700 كيلومتر (435 ميل) في الاختبارات المعملية.

وقال شايفر: "إن وتيرة تحول الصناعة تجعلنا مشغولين بالطبع، ولكن الشيء الرئيسي بالنسبة لنا الآن هو أننا نقدم نقاط الإثبات المادية لاستراتيجيتنا في مصانعنا ومع منتجاتنا". ستعمل الشركة على تزويد EQA و EQB المدمجين مع EQS و EQE الأكبر هذا العام، وستصنع إصدارات SUV من الطرازين الأخيرين في مصنعها بالولايات المتحدة في ألاباما.

وسيتجاوز نطاق البطاريات الذي روجت له مرسيدس لـ EQS نحو 412 ميلاً التي تقدرها تسلا للإصدار طويل المدى من الموديل إس S.

وأضاف شايفر أنه من الآن فصاعداً، ستكون مرسيدس قادرة على زيادة إنتاج أي نوع من المركبات بمرونة. ويتوقع "زيادة حادة" هذا العام للمكونات الإضافية والمركبات الكهربائية النقية التي شكلت 8% من عمليات التسليم في عام 2020.

وأوضح، أن مرسيدس ستكون قادرة على تلبية الطلب إذا تبنى المستهلكون السيارات الكهربائية بشكل أسرع من المتوقع.