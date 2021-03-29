تصريح جريء لمحافظ المركزي التركي الجديد

قال محافظ البنك المركزي التركي، كافغي أوغلو، إنه لا ينبغي للأسواق أن تتعامل وكأنه من المسلم به أنه سيتم خفض أسعار الفائدة في اجتماع أبريل، والذي يعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ تعيينه المفاجئ.

وإلى ذلك، قال أوغلو في رد مكتوب على الأسئلة التي أرسلتها بلومبيرغ نيوز عبر البريد الإلكتروني، في إشارة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل: "لا أوافق على نهج متحيز لقرارات لجنة السياسة النقدية في أبريل أو الأشهر التالية، يقضي بخفض سعر الفائدة على الفور، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف، "في الفترة الجديدة، سنواصل اتخاذ قراراتنا من منظور السياسة النقدية للشركات لضمان انخفاض دائم في التضخم. كما أكد على أنه سيتم مراقبة آثار خطوات السياسة التي تم اتخاذها حتى الآن.

تم تعيين كافجي أوغلو في 20 مارس بعد أن طرد الرئيس رجب طيب أردوغان ناجي أغبال من البنك المركزي، بعد يومين من زيادة أسعار الفائدة أكبر من المتوقع.

غذى الاختيار التوقعات بانعكاس سريع في السياسة النقدية لتركيا، وأثار عمليات بيع حادة في الأصول التركية حيث خلص المستثمرون إلى أن السياسات التي أعادت ثروات الليرة لفترة وجيزة قد وصلت إلى نهاية مفاجئة بعد إغضاب الرئيس.

لكن في أول مقابلة له منذ توليه المنصب، قال أوغلو، إنه "ملتزم بشكل صارم بهدف التضخم البالغ 5% للبنك.

فيما واصلت الليرة التركية مكاسبها على خلفية الأخبار، حيث ارتفعت بما يصل إلى 1.1%، قبل أن تقلص ارتفاعها إلى 0.6% اعتباراً من الساعة 10 صباحاً في اسطنبول. حيث كانت لا تزال العملة الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة.

ظل أردوغان

على عكس معظم محافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، يعتقد أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تغذي التضخم، ويريد أن تظل منخفضة قدر الإمكان. وقد أدى هذا الانشغال إلى إقالة الرئيس لثلاثة محافظين للبنك المركزي في أقل من عامين.

وعندما سئل أوغلو عن مصداقية السلطة النقدية التركية، بالنظر إلى النفوذ القوي للرئيس وقدرته على استبدال المحافظين، قال كافغي أوغلو إن البنك يحافظ على "استقلالية الأداة بموجب القانون. وتعهد باستخدام جميع أدواته كما هو مطلوب من قبل توقعات التضخم، وقال إنه سيتمسك بإطار سياسة السعر الواحد الموروث من سلفه.

تعهد الاحتياطيات

ورداً على سؤال حول كيفية استخدام تركيا لاحتياطياتها الرسمية لما يقرب من عامين حتى عام 2020 لدعم الليرة، قال رئيس البنك المركزي الجديد، "سيتم تحديد أسعار الصرف من خلال توازن العرض والطلب في ظل ظروف السوق الحرة.

في العام الماضي وحده، أنفقت البنوك التركية أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد لدعم العملة، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة غولدمان ساكس، مما دفع نواب المعارضة لإجراء تحقيق قضائي في الاحتياطيات الرسمية، بينما جادل حلفاء أردوغان بأنه تم استخدام الاحتياطيات لتمويل عجز الحساب الجاري.

انخفض إجمالي احتياطيات تركيا الإجمالية، بما في ذلك الذهب والأموال التي يحتفظ بها البنك المركزي نيابة عن المقرضين التجاريين، بنسبة 20% العام الماضي إلى 85.2 مليار دولار حتى تعيين أغبال في نوفمبر، بينما انخفض صافي احتياطيات النقد الأجنبي بأكثر من النصف إلى 19.6 مليار دولار.

وقال كافغي أوغلو إن البنك المركزي سيحاول تكديس الاحتياطيات الأجنبية عندما تكون ظروف السوق مناسبة، وهي أولوية سياسية يتقاسمها مع أغبال.