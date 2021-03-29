هذه السيارة الكهربائية تفوقت على "تسلا" عالمياً في 2021

كانت سيارة السيدان طراز 3 من تسلا هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم في عام 2020، ولكن منافساً أصغر حجماً اكتسب أرضاً بسرعة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

يأتي هذا، بعدما تجاوزت مبيعات سيارة wuling hong guang mini "ولينغ هونغ غوانغ ميني" الكهربائية، طراز 3 من شركة تسلا في المبيعات العالمية لشهر يناير، حيث تم بيع أكثر من 36700 سيارة كهربائية من نوع "الهاتشباك" الصغيرة ذات البابين، والتي تتسع لأربعة أشخاص فقط، خلال شهر يناير، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 21500 سيارة من طراز 3 في الشهر نفسه، وفقاً لشركة تتبع مبيعات السيارات الكهربائية EV Volumes.

كما واصلت السيارة، والتي تنتجها شركة ولينغ، التفوق على طراز تسلا 3، في مبيعات فبراير في السوق الصينية، فيما لم يتم إصدار تقديرات المبيعات العالمية لشهر فبراير، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يتم بيع سيارة هونغ غوانغ ميني، حالياً في الصين فقط، إلا أن الشركة المصنّعة للسيارة تأمل في توسيع المبيعات خارج الصين.

بدورها، لم تعلن شركة ولينغ عن الأسواق المستهدفة في المرحلة المقبلة، على الرغم من أن بعض صانعي السيارات الكهربائية في الصين يتطلعون إلى التوسع في السوق الأوروبية على وجه التحديد.

وظهرت السيارة لأول مرة في الصين في يوليو 2020، وتم تصنيعها في إطار مشروع مشترك بين شركة ولينغ التابعة لشركة السيارات الصينية سياك موتور SAIC Motor، وشركة جنرال موتورز الأميركية.

فيما يفسر السعر المنخفض للغاية السبب وراء شعبية السيارة بين المستهلكين الصينيين، حيث تباع السيارة بأقل من 5000 دولار، مقابل 36000 دولار لسيارة تسلا 3 في الصين.

ويبلغ طول سيارة هونغ غوانغ ميني المدمجة جداً أقل من 292 سم وعرضها 150 سم، وهو ما يجعل السيارة بدون مساحة تخزين خلفية باستثناء ثني المقاعد الخلفية واستخدامها كمساحة تخزين، وهو ما يؤسس لسيارة مثالية للتنقل داخل المدن.

فيما تسمح بطارية السيارة للسائقين بالسفر لمسافة تصل إلى 170 كيلومتر بشحنة واحدة، بينما تصل إلى سرعة قصوى تزيد قليلاً عن 100 كيلومتر في الساعة.

وقد ضاعفت تسلا مبيعاتها في الصين في عام 2020، إلى ما يقرب من 6.7 مليار دولار، مع زيادة الإنتاج في مصنع الشركة في شنغهاي، على الرغم من أن الجيش الصيني منع أخيراً سيارات تسلا من دخول مجمعاته بسبب المخاوف الأمنية بشأن كاميرات المركبات.

وفي النصف الثاني من عام 2020، باعت ولينغ أكثر من 112000 وحدة من السيارة، حيث احتلت المرتبة الثانية على مستوى العالم في سوق السيارات الكهربائية، خلف تسلا، إذ سلمت 285000 سيارة من طرازي 3 وY مجتمعين خلال النصف الثاني.