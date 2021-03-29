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خبير: شركة التأمين ستتحمل نتائج جنوح "إيفر غيفن" في حال وجدت تغطية

قناة السويس

خبير: شركة التأمين ستتحمل نتائج جنوح "إيفر غيفن" في حال وجدت تغطية

نتائج التحقيقات ستحدد الحصر الحقيقي للخسائر

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دبي - العربية.نت

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قال رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي إن شركة التأمين ستتحمل نتائج جنوح سفينة "إيفر غيفن" بقناة السويس في حال نصت وثيقة التأمين على ذلك، مشيراً إلى أن مصر بدأت حصر الخسائر بما في ذلك تعطيل الملاحة في القناة.

ولفت في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في تحديد المتسبب في الحادث، ومن ثم طبيعة التغطية التأمينية، فلا بد من الانتظار لمعرفة المسببات ونتائج التحقيقات التي على ضوئها سيتم الحصر الحقيقي للخسائر ومن بعد ذلك تحديد حجم التعويضات.

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وأضاف أن مصر تكبدت خسائر يومية بما يعادل 14 مليون دولار، فيما لا يجب إغفال خسائر الشركات والسفن التي يقترب عددها من 400 سفينة والمتوقفة منذ 3 أيام أيضاً.

وكانت هيئة قناة السويس المصرية أعلنت في أول تصريح لها بعد بدء تحريك سفينة "إيفر غيفن" الجانحة في الممر الملاحي، أنه تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80%.

وأضافت الهيئة أنه تم استئناف المناورات مرة أخرى بعد ساعات لتعديل مسار السفينة بالكامل، مشيرة إلى أن السفينة ستتجه لمنطقة البحيرات للفحص الفني بعد اكتمال تعويمها.

وأكدت الهيئة: "حريصون على استيفاء حقوقنا من تداعيات جنوح السفينة".

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