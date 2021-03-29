شركة لقاحات توافق على توفير 400 مليون جرعة للدول الأفريقية

وافقت شركة جونسون أند جونسون على توريد ما يصل إلى 400 مليون لقاح ضد كورونا إلى الاتحاد الأفريقي حتى نهاية العام المقبل، مما يعطي دفعة لقارة تتخلف عن معظم دول العالم في سباق التطعيم ضد المرض.

وإلى ذلك، يمكن أن توفر شركة الأدوية الأميركية ما يصل إلى 220 مليون جرعة من مرشحها الفردي إلى 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي بدءاً من الربع الثالث من عام 2021، وفقاً لبيان صادر اليوم الاثنين.

وأضاف البيان، أنه يمكن بعد ذلك تسليم 180 مليوناً أخرى في العام التالي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي هذا الاتفاق في أعقاب اتفاقيات مع شركات أسترازينيكا، وفايزر، وسبوتنيك في الروسية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة جونسون أند جونسون، أليكس جورسكي: "لا أحد في مأمن حتى يصبح الجميع آمنين، وقد التزمنا بالوصول العالمي المنصف إلى لقاحات كوفيد-19 الجديدة.

بينما بدأ لقاح جونسون أند جونسون، في الحصول على الموافقة في بعض البلدان حول العالم، فإن التزام التسليم للاتحاد الأفريقي سيعتمد على الدعم التنظيمي من الدول الأعضاء.

بدأت جنوب إفريقيا بالفعل في إعطاء اللقاح للعاملين الصحيين كجزء من تجربة طبية، واتفقت جونسون أند جونسون العام الماضي على أن شركة أسبين فارما كير Aspen Pharmacare Holdings Ltd. يمكنها تصنيع جرعات في البلاد.

على الجانب الأخر، وقعت شركة جونسون أند جونسون، في ديسمبر اتفاقية منفصلة لتزويد البرنامج العالمي المعروف باسم كوفاكس Covax بما يصل إلى 500 مليون جرعة من جرعاته.