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شركة طيران كبرى تعيد تشغيل معظم أسطول طائراتها.. هل انتعش السفر؟

American Airlines passenger planes crowd a runway where they are parked due to flight reductions at Tulsa International Airport in Tulsa, Oklahoma, on March 23, 2020. (Reuters)
اقتصاد أميركا

شركة طيران كبرى تعيد تشغيل معظم أسطول طائراتها.. هل انتعش السفر؟

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دبي - العربية.نت

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تتوقع مجموعة "أميركان إيرلاينز" إعادة تشغيل معظم أسطولها في الربع الثاني من هذا العام، بعد القوة الأخيرة في حجوزات الرحلات المحلية وقصيرة المدى، في إشارة إلى انتعاش السفر.

وقالت الشركة في إفصاح تنظيمي يوم الاثنين، إن تراجع الإصابات الخاصة بوباء كورونا، وزيادة التطعيمات حفز الطلب بعد ضربة تلقاها قطاع الطيران في وقت مبكر من هذا العام، عندما طلبت الولايات المتحدة اختبارات فيروس كورونا سلبية للمسافرين الدوليين.

وأوضحت الشركة أن متوسط صافي الحجوزات لمدة سبعة أيام في 26 مارس كان حوالي 90% من مستوى 2019، والرحلات الداخلية ممتلئة بنسبة 80%، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

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من جانبه، قال المحلل في بنك أوف أميركا، أندرو ديدورا، في تقرير: "على الرغم من أن بعض المناطق في أوروبا تخضع لعمليات إغلاق جديدة وما زالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تحذر من السفر غير الضروري، إلا أن الانتعاش يسير على قدم وساق".

وأضاف أن حجوزات شركات الطيران تشهد "تحسناً أكثر وضوحاً منذ أوائل فبراير".

وعلى الرغم من هذا، انخفض سهم "أميركان إيرلاينز" بنسبة 1.3% إلى 22.63 دولاراً، وهو أدنى انخفاض في مؤشر ستاندرد أند بورز لشركات الطيران الأميركية الكبرى.

وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت بنسبة 45% هذا العام حتى 26 مارس.

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