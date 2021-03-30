تحويلات الوافدين في السعودية ترتفع 8% إلى 6.2 مليار دولار خلال شهرين

ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين)، للشهر الثاني على التوالي خلال العام 2021، في فبراير الماضي، بنسبة زيادة 4.2% لتسجل 11.3 مليار ريال (3.01 مليار دولار)، مقابل 10.84 مليار ريال (2.89 مليار دولار) في فبراير 2020؛ وفقاً للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".

وخلال شهري يناير وفبراير 2021، ارتفعت تحويلات الوافدين بالسعودية بنسبة 8% إلى 23.36 مليار ريال (6.23 مليار دولار)، مقابل 21.63 مليار ريال (5.77 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2020.

كانت تحويلات الوافدين في السعودية قد ارتفعت خلال شهر يناير الماضي بنسبة 12% ما يعادل 1.26 مليار ريال (337 مليون دولار)، لتصل إلى نحو 12.06 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، مقابل نحو 10.79 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في يناير 2020.

وبحسب بيانات سابقة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن المملكة شهدت خروج نحو 257.17 ألف عامل أجنبي في الربع الثالث من العام 2020، ليصل إجمالي المشتغلين غير السعوديين إلى نحو 10.2 مليون مشتغل، مقارنة بنحو 10.46 مليون مشتغل في الربع الثاني من 2020.

وبدأت السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

يذكر أن تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية ارتفعت بنسبة 19.25% خلال العام 2020، لتصل إلى 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار)، مقارنة بنحو 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) خلال العام 2019. وسجلت قيمة التحويلات خلال العام الماضي، أعلى قيمة لها منذ 2016 ما يعادل نحو 4 سنوات.

وخالفت التحويلات المالية من السعودية خلال العام 2020، توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إذ توقع البنك الدولي أن تنخفض تحويلات العاملين في الخارج حول العالم بسبب عدة عوامل رئيسية، تتمثل في ضعف معدلات النمو الاقتصادي، والتوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض قيمة عملات البلدان المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأميركي.

تحويلات السعوديين

وعلى جانب تحويلات السعوديين للخارج، أظهرت نشرة المركزي السعودي، تراجعها بنسبة 4.2% في فبراير 2021، لتسجل 4.07 مليار ريال (1.09 مليار دولار)، مقابل 4.25 مليار ريال (1.13 مليار دولار) في فبراير 2020.

وخلال شهري يناير وفبراير 2021، بلغت إجمالي تحويلات السعوديين نحو 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقابل 8.16 مليار ريال (2.17 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2020، بارتفاع 2.3%.

كانت تحويلات السعوديين إلى الخارج قد ارتفعت بنسبة 9.4% في يناير 2021، لتصل إلى 4.27 مليار ريال (1.14 مليار دولار)، مقابل 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار) في يناير 2020.