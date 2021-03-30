خسائر بمليارات الدولارات تحاصر بنوكاً عالمية

الخسائر تعم أسهم البنوك العالمية، بعد العاصفة التي خلفتها عمليات تسييل قسرية ضخمة نفذها وسطاء ماليون، لتغطية مراكز مكشوفة هائلة لصندوق ARCHEGOS للاستثمار، ما أدى إلى تراجعات حادة على أسهم بعض شركات التكنولوجيا الصينية والأميركية التي تم تنفيذ التسييل عليها.

وضربت العاصفة المالية أسواق الأسهم العالمية، حيث تسببت في خسائر بمليارات الدولارات للبنوك الممولة لعمليات الصندوق.

وتأسس صندوق ARCHEGOS لإدارة الثروات في عام 2001 من قبل Bill Hwang، وأجبر Hwang إلى تحويل الصندوق إلى صندوق عائلي في العام 2013 بعد اتهامه من قبل السلطات المالية بتداولات غير قانونية بناء على معلومات داخلية. وعبر إبرام صفقة مع السلطات اعترف Hwang بالتهم الموجه إليه، وقام بدفع غرامة وصلت إلى 60 مليون دولار.

بنهاية الأسبوع الماضي تسببت مراكز مكشوفة للصندوق بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار إلى عملية بيع محمومة بدأت يوم الجمعة الماضي، ولم تتوقف إلى الآن.

الخسائر الناتجة عن عمليات البيع لم تقف عند الصندوق بل تعدته لتصل إلى بنوك ووسطاء عالميين.

فقد حذر كل من البنك الياباني نامورا والسويسري كريدي سويس، بأنهما قد يواجهان خسائر تصل إلى 4 مليارات دولار جراء تصفية مراكز الصندوق.

ويواجه نامورا خسائر قد تمحو أرباح النصف الثاني من العام المالي للبنك الاستثماري الأكبر في اليابان.

وأدت هذه الأخبار لتراجع سهم نامورا بأكثر من 16% في تداولات اليوم. وتراجع سهم كريدي سويس بنسبة ناهزت 10% في الأسواق الأوروبية اليوم.

وكان صندوق Archegos يملك كميات كبيرة من أسهم شركات التكنولوجيا الصينية مثل Tencent Music و Baidu و Vipshop القابضة، بالإضافة إلى أسهم شركات إعلام أميركية مثل VIACOM CBS و DISCOVERY والتي تراجعت الجمعة بـ27% نتيجة لعمليات البيع.