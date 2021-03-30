القصة الكاملة لعاصفة " ARCHEGOS" وبيع بالمليارات لأسهم البنوك

القصة الأبرز التي يتابعها المستثمرون في وول ستريت عنوانها " Archegos Capital management".

صندوق تحوط أربك الأسواق من خلال عمليات بيع قسرية على أسهم شركات تكنولوجية صينية مثل بايدو وبعض أسهم شركات إعلامية أميركية مثل Viacom وDiscovery بقيمة 20 مليار دولار بسبب الـ " Margin Call " على Archegos واضطراره لتسييل مراكزه على هذه الأسهم.

ماذا نقصد بالـ" Margin Call"؟ هو إرسال إخطار للعميل وفي هذه الحالة Archegos لإبلاغه أنه يجب إيداع سيولة إضافية على حسابه لإبقاء المراكز مفتوحة بسبب تراجع كبير في الأسهم المحمولة في الحساب.

وفي هذه الحالة فايوكوم والأسهم التي تم ذكرها، وإلا تغلق الصفقات لأن هذه الأسهم تم شراؤها من خلال أموال مقترضة.

بالتالي إن كان الخيار تسييل هذه الأسهم، فالبنوك التي أقرضت العميل هي بدورها تتكبد خسائر قوية.

في حالة Archegos، أخذ قروضا من العديد من البنوك من بينها كريدي سويس ونومورا من خلال Swaps و CFD.

بطريقة مبسطة، Cfds أو certificate of differences عبارة عن عقد، "لا يمتلك فيه الطرف سهما معينا ولكن إذا ارتفع سعر هذا السهم فيجب على الطرف الآخر أن يدفع للطرف الأول هذا الارتفاع والعكس صحيح فالعقد هو الفرق في السعر الذي اتفقا عليه الطرف والطرف الآخر.

ما يعني أن Archegos لم يحمل هذه الأسهم حتى في حسابه.

قد تصل خسائر نومورا وبحسب إعلانِها إلى نحو ملياري دولار وخسائر كريدي سويس ما بين 3 و4 مليارات دولار، وقد تتوالى إعلانات من بنوك أخرى قامت بإقراض archegos وستتكبد خسائر ستؤثر على أرباح الربع الأول من هذا العام.

والبنوك التي لديها إما انكشاف صغير جدا على Archegos أو بدون أي انكشاف تسارع بالإعلان عن ذلك لتنجو من موجات بيع قوية على أسهمها مثل Deutshe bank.

وانضمت مجموعة Mitsubishi UFJ المالية في اليابان إلى قائمة الخاسرين، حيث حذرت أنها انكشفت على تداولات لعميل أميركي اليوم من دون تسميته قد تنتج عنه خسائر بقيمة 300 مليون دولار. ومن المتوقع أن يكون العميل هو archegos والذي سبب هذه الخسائر القاسية يوم الجمعة الماضية.