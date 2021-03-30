تعرف على أول بنك خليجي يحصل على قرض مستدام

سيجمع بنك الإمارات دبي الوطني حوالي 1.75 مليار دولار في أول قرض مرتبط بالاستدامة في منطقة الخليج لإعادة تمويل الديون القائمة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط.

وإلى ذلك قال شخصان مطلعان على الأمر، إن أكبر بنك في دبي قلص ما بين 25 إلى 30 نقطة أساس من التكلفة الإجمالية للقرض على مدى ثلاث سنوات. حيث بلغت سعر التسهيل الحالي لبنك الإمارات دبي الوطني لمدة ثلاث سنوات 97.5 نقطة أساس أعلى من الليبور.

وقالت المصادر، إن ما يقرب من 20 مصرفا تشارك في القرض، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما ربط بنك الإمارات دبي الوطني معايير الاستدامة الخاصة بالقرض بالتنوع بين الجنسين في الإدارة العليا، وترشيد استخدام المياة.

عادةً ما تربط القروض الخاصة بالاستدامة تكلفة القرض بأداء المقترضين في الأهداف البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة التي يمكن قياسها من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية أو تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخارجية. تتضمن مثل هذه الصفقات ما يسمى بمعدلات الهامش، والتي ستجعل الشركات تدفع أقل إذا حققت أهدافاً محددة، أو أكثر إذا انحرفت أهدافها.

يأتي ذلك، بينما قفزت مبيعات القروض العالمية المرتبطة بالاستدامة بنسبة 90% هذا الربع لتصل إلى 60 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث يتبنى المزيد من المقترضين في جميع القطاعات هذا الاتجاه المزدهر.

تتحسن السيولة بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الست مع تعافي الاقتصادات مع انتعاش أسعار النفط بينما ينحسر جائحة فيروس كورونا.

ولدى بنك الإمارات دبي الوطني حوالي 5.7 مليار دولار من الديون المستحقة هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.