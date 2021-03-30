سوق أبوظبي يواصل قفزاته.. قفز إلى أعلى مستوى في 16 عاما

واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية قفزاته خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ووصل إلى مستويات تاريخية وسط تزايد في أحجام السيولة بالسوق.

وفي منتصف تداولات اليوم، استطاع مؤشر السوق اختراق مستوى 5900 نقطة بنحو 11 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر في 16 عاما، وسط تداولات وصلت قبل الإغلاق بأكثر من ساعة إلى 730.6 مليون درهم.

واختتم المؤشر تعاملات أمس، مرتفعا بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 5824 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاما، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 893 مليون درهم.

وتصدر الأسهم النشطة في السوق، سهم الشركة العالمية القابضة، الذي ارتفع بنسبة 7.32% ليحتل بهذه النسبة المرتبة الثانية في قائمة الأسهم المرتفعة ليصل إلى 66 درهم، تلاه سهم بنك أبوظبي الأول الذي صعد بنسبة 0.14% إلى 14.44 ريال، ثم سهم الدار الذي ارتفع بنسبة 1.61% إلى 3.78 درهم.

وتصدر سهم الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" قائمة الأسهم المرتفعة، بنسبة 14.69% ليصل إلى 1.64%.

وعلى الجانب الآخر، صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.18% ليصل إلى 2557.35 نقطة، وسط تداولات لم تتجاز 117 ألف درهم. وكان سهم إعمار الأكثر نشاطا مع ارتفاع بنسبة 1.4% ليصل إلى 3.6 درهم، فيما كان سهم أملاك الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.45% ووصل إلى 0.258 درهم.