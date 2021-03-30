رئيس "ذيب لتأجير السيارات" يكشف للعربية الخطط المستقبلية للشركة

قال الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات نايف محمد الذييب، في مقابلة مع "العربية"، إن شركة "ذيب" قد بدأت نشاطها في مدينة الرياض منذ 30 عاماً، وهي شركة تأجير متخصصة بالتأجير قصير الأجل والطويل الأجل، وكذلك بيع السيارات المستعملة بعد انتهاء تشغيلها في نشاط التأجير.

ولفت إلى أنها تعمل حاليا في 48 فرعاً في المملكة، وسط أسطول سيارات يتجاوز 18 ألف سيارة.

إلى ذلك، أشار إلى أن الشركة قد حققت أداءً قويا في السنوات الماضية وسجلت أرباحاً باستمرار باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

تأتي هذه التصريحات في وقت استقبلت السوق السعودية "تداول" أمس وافداً جديداً إلى السوق الرئيسية، هو شركة "ذيب لتأجير السيارات" بعد أن طرحت 30% من رأسمالها للاكتتاب بسعر 40 ريالاً للسهم، في اكتتاب عام استقطب 1.7 مليار ريال.

وقد تم تخصيص 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لشريحة الأفراد وبلغت نسبة تغطيتها نحو 3400%.

وفي هذا السياق، أوضح أن الملاك الرئيسيين للشركة هم الاستاذ محمد ذييب وحمود ذييب، وكذلك مجموعة مساهمين بقيادة مدير الاستثمار صندوق investcorp.

وردا على سؤال، أوضح أنه تم تحديد سعر الاكتتاب عند 40 ريالا للسهم على أساس الأرقام التاريخية للشركة والأداء القوي في 2019، وكذلك المستقبل الكبير لقطاع تأجير السيارات في المملكة والنمو المتوقع في الفترة المقبلة.

وعن الخطط المستقبلية، قال إن الشركة تخطط للتوسع على أساس جغرافي في 2021 في قطاع التأجير قصير الأجل، كاشفا أنه سيتم افتتاح 4 فروع هذا العام.

أمّا على صعيد قطاع التأجير طويل الأجل، أفاد أن هناك عقود مستقبلية موقعة بأكثر من 400 مليون ريال ، 50% من إيراداتها ستحسب في 2021.

مكاسب قوية لسهم "ذيب لتأجير السيارات"

وبدأ تداول وإدراج سهم ذيب للسيارات بالسوق السعودي الرئيسي أمس الأحد، وقفز بالنسبة القصوى 30% في مستهل التعاملات، ليواصل الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي.

وجرت تغطية اكتتاب الأفراد في طرح ذيب لتأجير السيارات بنسبة 3385.37% وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 414.588 مكتتبا قاموا بضخ 1.7 مليار ريال للاكتتاب في عدد 1.29 مليون سهم بسعر 40 ريالا للسهم الواحد. كان اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة قد انتهى الأحد الماضي.

وقد تم تخصيص 1.29 مليون سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 11.61 مليون سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وبالنسبة لاكتتاب المؤسسات، بلغت نسبة التغطية 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 40 ريالاً للسهم الواحد.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 12.9 مليون سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.