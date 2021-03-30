شركة سيارات يدعمها وارن بافيت أرباحها ترتفع 162%

قالت شركة بي واي دي BYD، الشركة الصينية لصناعة السيارات التي تمتلك فيها شركة بيركشاير هاثاواي التابعة للملياردير وارن بافيت، إن الأرباح تضاعفت العام الماضي بفضل انتعاش الطلب في أكبر سوق للسيارات في العالم.

ارتفع صافي دخل بي واي دي بنسبة 162% إلى 4.2 مليار يوان (644 مليون دولار) في عام 2020، مع ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 23.4 مليار دولار، وفقاً لتقريرها السنوي. كما قدرت الشركة أن أرباح الربع الأول سترتفع بنسبة 166%.

من جانبها، قالت شركة سيتي غروب إن توجيه الأرباح كان أقل من توقعات السوق، مضيفة أن ذلك كان منطقياً نظراً لانخفاض الطلب الموسمي على سيارات الطاقة الجديدة في الربع الأول، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تأسست BYD في عام 1995 من قبل الملياردير وانغ تشوانفو، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال السيارات الكهربائية في الصين، وقد شهدت موجة من الطلب منذ أبريل الماضي، عندما بدأ سوق السيارات في البلاد في الخروج من ركود استمر عامين.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين 1.37 مليون وحدة العام الماضي، وفقاً للجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وتتوقع BYD صافي دخل يتراوح بين 30.5 مليون دولار و46 مليون دولار في الربع الأول، ارتفاعا من 17 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

كما تضاعفت قيمة أسهم BYD المدرجة في هونغ كونغ أكثر من 4 أضعاف العام الماضي، على الرغم من أنها تراجعت منذ ذلك الحين بنسبة 40% تقريباً من أعلى مستوى لها في 25 يناير. وفي بورصة شنغهاي، ارتفع سهم الشركة بنسبة 308% في عام 2020 قبل أن ينخفض بنسبة 13% حتى الآن هذا العام.