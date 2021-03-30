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انهيار طرح ديليفرو قبل بدء تداوله.. وهذا تقييم السهم!

Deliveroo
شعار شركة ديليفرو
شركات

انهيار طرح ديليفرو قبل بدء تداوله.. وهذا تقييم السهم!

صناديق استثمار تتراجع عن الاكتتاب في الطرح

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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من المرجح أن تقوم شركة ديليفرو هولدينغز Deliveroo Holdings Plc الناشئة في مجال توصيل الأغذية بتسعير الأسهم في طرحها العام الأولي بسعر 390 بنساً لكل سهم، وهو أدنى النطاق الذي تم فيه تسويقها، حيث يضغط المستثمرون المترددون والأسواق المتوترة على أكبر طرح عام في لندن.

وسيجمع الطرح 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.1 مليار دولار) عند هذا السعر، على افتراض أن الشركة ومساهميها يبيعون كل 384.6 مليون سهم معروض، أقل من 1.77 مليار جنيه التي كان من الممكن أن تجمعها ديليفرو عند الحد الأعلى من النطاق.

يأتي ذلك بينما من المقرر إغلاق الاكتتاب العام للشركة اليوم الثلاثاء الساعة 1 مساءً. بتوقيت لندن، على أن يبدأ التداول يوم الأربعاء، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يأتي ذلك، فيما تعرض طرح ديليفرو، الذي سيقيم الشركة عند 10.5 مليار دولار، لقائمة متزايدة من صناديق الاستثمار التي تقول إنها لن تشتري الأسهم بسبب مخاوف من أن معاملة الشركة لعمال الشحن لا تتوافق مع ممارسات الاستثمار المسؤولة. ومن المتوقع أيضاً أن يرفض المئات من السائقين إجراء عمليات التسليم عندما يبدأ تداول الأسهم يوم الأربعاء.

كما رفضت بعض المؤسسات أيضاً هيكلة الأسهم ذات الفئة المزدوجة للشركة، والتي ستمنح الرئيس التنفيذي ويل شو حقوق التصويت الضخمة لمدة ثلاث سنوات، قائلة إنها تثير مشكلات حول حوكمة الشركات.

فيما قال مصدر مطلع على الصفقة إن ديليفرو لديها طلبات تعادل عدة أضعاف عدد الأسهم المعروضة، وتم حجز 30% من الصفقة لثلاثة مستثمرين رئيسيين.

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