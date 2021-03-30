"أبل" تبتكر أسلوباً لتشجيع موظفيها على التطعيم ضد كورونا

ارتأت شركة "أبل" أن تشجع موظفيها على التطعيم ضد "كوفيد-19" من خلال تقديم إجازة مدفوعة الأجر لمواعيد التطعيم، وإجازة مرضية مدفوعة الأجر لأولئك الذين يعانون من آثار جانبية، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع.

ومنذ أن بدأ الوباء في الانتشار العام الماضي، عرضت "أبل" إجازة مدفوعة الأجر لأولئك الذين يعانون من أعراض كورونا. كما لا يزال العديد من موظفي الشركات يعملون من المنزل، لكنها أعادت تدريجياً موظفي التجزئة حيث أعيد فتح متاجر "أبل" في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتأتي تلك الخطوة في إطار خطط "أبل" لإعادة المزيد من الموظفين في وقت مبكر من شهر يونيو، إلى مكاتبهم، وفقاً لتصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك نهاية عام 2020، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وقال كوك: "لا يوجد بديل للتعاون وجهاً لوجه، لكننا تعلمنا أيضاً الكثير حول كيفية إنجاز عملنا خارج المكتب دون التضحية بالإنتاجية أو النتائج".

وأضاف: "عندما نكون على الجانب الآخر من هذا الوباء، سنحافظ على كل ما هو رائع في أبل مع دمج أفضل تحولاتنا هذا العام".

من ناحية أخرى، بدأت شركة "أمازون" الأسبوع الماضي، التطعيمات في الموقع لعمال الخطوط الأمامية في مستودعاتها في نيفادا وكانساس وميسوري، بينما بدأت بعض شركات الطيران وسلاسل الفنادق في تطعيم الموظفين.

فيما تقدم "أبل" اختبار "كوفيد-19" في الموقع للموظفين العائدين إلى مكاتبها، كما أنها توفر مجموعات اختبار عبر البريد لكل من عمال التجزئة والشركات.