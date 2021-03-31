.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سهم أرامكو يستفيد من حديث ولي العهد ويحقق أكبر صعود منذ مايو الماضي

صور جودة عالية ل ميناء راس تنورة أرامكو ارامكو السعودية الظهران
أرامكو
أرامكو

سهم أرامكو يستفيد من حديث ولي العهد ويحقق أكبر صعود منذ مايو الماضي

السهم ارتفع 2.7%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسهم شركة أرامكو بعد أن أعلنت الحكومة أن عملاق النفط قد يخفض مدفوعاته للدولة ويعيد توجيه بعض السيولة للاقتصاد المحلي.

ويمكن لهذه الخطوة أن تساعد ميزانية أرامكو العمومية وتحرر بعضاً من الـ 73.5 مليار دولار من الأرباح السنوية التي تتحصل عليها الحكومة، والتي تمتلك 98% من الشركة.

وقالت الحكومة إنه سيتم الإبقاء على مدفوعات مساهمي الأقلية، الذين يحصلون على حوالي 1.5 مليار دولار.

على الجانب الآخر، استحوذت أكبر شركة نفط في العالم العام الماضي على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لصناعة الكيماويات مقابل 69 مليار دولار.

أسواق العربية 1230 برنامج شريك "كي بي إم جي": الحكومة تسعى لتحويل القطاع الخاص إلى لاعب رئيسي

كما اضطرت الشركة إلى خفض الإنفاق والاقتراض أكثر لسداد توزيعات الأرباح البالغة 75 مليار دولار في عام 2020. بعدما انخفض التدفق النقدي الحر بنحو 40% إلى 49 مليار دولار.

من جانبه كشف، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، أن 24 من أكبر الشركات في المملكة ستساهم بخمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) من الإنفاق الرأسمالي المحلي على مدى السنوات العشر المقبلة.

وبناء على هذا، صعدت أسهم أرامكو 2.7% اليوم الأربعاء، وهي أكبر نسبة صعود منذ مايو الماضي، إلى مستوى 36 ريالا للسهم، كما تضاعفت التداولات 4 مرات عن متوسط الشهر الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

صور من مصر.. تعرف على أحد أهم صروح الفن التشكيلي بالعالم صور من مصر.. تعرف على أحد أهم صروح الفن التشكيلي بالعالم
صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا! صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا!

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات! فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات!
ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد