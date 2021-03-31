سهم أرامكو يستفيد من حديث ولي العهد ويحقق أكبر صعود منذ مايو الماضي

ارتفعت أسهم شركة أرامكو بعد أن أعلنت الحكومة أن عملاق النفط قد يخفض مدفوعاته للدولة ويعيد توجيه بعض السيولة للاقتصاد المحلي.

ويمكن لهذه الخطوة أن تساعد ميزانية أرامكو العمومية وتحرر بعضاً من الـ 73.5 مليار دولار من الأرباح السنوية التي تتحصل عليها الحكومة، والتي تمتلك 98% من الشركة.

وقالت الحكومة إنه سيتم الإبقاء على مدفوعات مساهمي الأقلية، الذين يحصلون على حوالي 1.5 مليار دولار.

على الجانب الآخر، استحوذت أكبر شركة نفط في العالم العام الماضي على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لصناعة الكيماويات مقابل 69 مليار دولار.

كما اضطرت الشركة إلى خفض الإنفاق والاقتراض أكثر لسداد توزيعات الأرباح البالغة 75 مليار دولار في عام 2020. بعدما انخفض التدفق النقدي الحر بنحو 40% إلى 49 مليار دولار.

من جانبه كشف، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، أن 24 من أكبر الشركات في المملكة ستساهم بخمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) من الإنفاق الرأسمالي المحلي على مدى السنوات العشر المقبلة.

وبناء على هذا، صعدت أسهم أرامكو 2.7% اليوم الأربعاء، وهي أكبر نسبة صعود منذ مايو الماضي، إلى مستوى 36 ريالا للسهم، كما تضاعفت التداولات 4 مرات عن متوسط الشهر الماضي.